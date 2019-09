'Um ato de amor' reúne artistas em prol de pacientes com câncer

Um ato de amor | Foto: Divulgação

Manaus - Ajudar ao próximo, promover a conscientização acerca da prevenção do câncer e mostrar que a música também tem responsabilidade social, esses são os principais objetos do festival de artes integradas "Um ato de amor" que será realizado no próximo domingo, dia 25 de agosto, a partir das 16h, no Morada das Artes localizado na rua Constelação Ustra Maior, número 12, Conjunto Morada do sol, em Manaus.



Além de atrações musicais e atividades artísticas diversas, o evento contará com palestras com especialistas que atuam na prevenção e combate ao câncer.

Programação



A programação do evento conta apresentação e animação de Ícaro Pimenta, Oyama Filho e Jaque Santtos e shows da banda Alaíde Negão, o cantor e compositor Nicolas Júnior, grupo Cordão do Marambaia, Banda Flow que se apresentará com a cantora Jaque Santtos, o duo musical Elias Moreira e Aline Fagan, show do cantor Marcos Paulo, performance musical do Dj John Cavalcante e Tiago Silva (Sax) e muitas outras atrações.

Fotografia

O evento também recebe a exposição "Ensaio Lírico" da fotógrafa Bárbara Umbra.

Palestras

Palestras com o Cirurgião Plástico, doutor Euler Ribeiro Filho sobre Câncer de Mama e apresentação da sua banda,a "Doutor Bactéria", um bate-papo com o Oncologista JeannCarlo Silva sobre como ele atua na luta contra o câncer.

Desfile

Outro grande momento da programação é o desfile de mulheres que resgataram a sua auto-estima após vencerem o câncer e que hoje servem de força e inspiração para outras mulheres que estão em tratamento e que por inúmeros motivos ou situações adversas se sentem deprimidas ou sem motivação para seguir ou buscar ajuda.

No desfile, essas mulheres passam a mensagem de que não é nada fácil enfrentar um câncer, seja ele qual for mas que é possível vence-lo com muita fé, determinação, disciplina e claro, com ajuda, preparo e acompanhamento médico.

Leilão de Arte

Um leilão solidário de uma obra do artista plástico Cláudio Andrade, cujas pinturas se caracterizam por traços leves e cores vibrantes que enaltecem a fauna e flora amazônica, também está previsto para a tarde do evento.

A beleza dos quadros de Andrade lhe deu a fama e hoje, além de Manaus, o pintor tem trabalhos expostos e à venda em galerias de São Paulo e Paris.

O artista estava afastado da pintura, há aproximadamente dez meses, devido um impedimento de saúde mas com o intuito de colaborar com a proposta do evento pintou e doou um quadro inédito pintado por ele recentemente, e o cedeu para leilão durante a tarde do festival. A obra é avaliada no valor de R$10 mil.

Festival de Artes Integradas

O evento tem a finalidade de ajudar ao próximo, promover a conscientização acerca da prevenção do câncer e mostrar que a música também tem responsabilidade social

A motivação para a realização deste Festival de Artes Integradas, além do ato que por si só já é muito nobre ,também é o falecimento do pai de uma das organizadoras do evento, Natalie Cruz, que após operar oito vezes para retirada de um tumor no cérebro, não resistiu e veio a óbito, no último dia 04 de agosto.



Após a sua partida, como forma de homenageá-lo, a família decidiu criar um festival que pudesse angariar fundos para auxiliar outras pessoas que sofrem com a doença e não possuem condições financeiras para arcar com as despesas, do tratamento, que são muitas e a longo prazo e exigem estrutura material além de psicológica.

SERVIÇO

O quê?: Festival "Um ato de amor"

Quando?: Dia 25 de Agosto, Domingo.

Onde?:Morada das artes, rua constelação Ustra Maior, n.12, conjunto Morada do Sol.

Horário: A partir das 16h

Acesso: Ingressos a R$20,00+1kg de alimento não perecível.

Obs: (aceita-se cartões de crédito e débito)

Informações: Marcelo Figueiredo :‪(92) 98184-8184‬ e Natalie Cruz: ‪(92) 99151-5720