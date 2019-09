Aposentados da Manaus Previdência terão cursos de teatro e flauta

Manaus- Aposentados e pensionistas municipais passaram a trabalhar a partir desta segunda-feira (19), no início das atividades de mais quatro cursos oferecidos pela Prefeitura de Manaus, por meio da Manaus Previdência. A novidade dessa vez são os cursos de teatro e flauta

“É um sonho que estou realizando. Sempre tive vontade de fazer, mas nunca consegui porque trabalhava muito. Agora, aposentada, essa é a chance que esperei por toda a vida”, relatou a aluna de teatro, Glória Gomes, 64.



Os alunos aguardavam ansiosamente o curso de teatro | Foto: Divulgação/Manaus Previdência

O curso de teatro foi um dos mais solicitados pelos segurados do município, conforme levantamento do Setor de Psicossocial (Psico) da Manaus Previdência, a partir de fichas de avaliação de cursos anteriores, onde os alunos podem sugerir novas atividades. “E estamos confirmando o retorno dessas solicitações”, destacou a chefe do Psico, Darla Gondim, durante a abertura dos cursos.

Cursos

Os cursos acontecem de segunda e quarta, para ginástica, das 8h30 às 10h; flauta doce, 9h30 às 11h; exercitando a memória, 8h30 às 10h30 e de segunda e sexta para o teatro, 8h30 às 10h30, todos na sede da Manaus Previdência, na avenida Constantino Nery, nº 2.480, Chapada, zona Centro-Sul.

Para saber de outros que estão com matrículas abertas, os segurados podem ligar para (92) 3186-8000, de 8h às 17h.



Ginástica é outro curso bastante solicitado pelos aposentados | Foto: Divulgação/Manaus Previdência









*Com informações da assessoria