Episódios inéditos das Aventuras de Ladybug são exibidos em Manaus

Os pequenos têm motivo de sobra para comemorar! No sábado (24) e e domingo (25) a rede Cinemark do Studio 5 Shopping e Convenções exibe episódios inéditos do desenho “Miraculous: As Aventuras de Ladybug”. Os fãs dos super-heróis Ladybug e Cat Noir poderão conferir nos cinemas da Rede as novas aventuras da turma, que é sucesso no canal infantil GLOOB.

A pré-venda já está aberta, e os ingressos podem ser comprados através do App Cinemark, no site e nas bilheterias do Cinemark do Studio 5. Os clientes que possuem o cartão Cinemark Mania ganham 50% de desconto na compra de um ingresso. Para mais informações sobre horários e salas de exibição, acesse https://www.cinemark.com.br/filme/gloob-apresentamiraculous-as-aventuras-de-ladybug

Sinopse: Os heróis de Paris chegam aos cinemas em episódios inéditos da terceira temporada da animação que conquistou fãs em todo o mundo. Nas novas aventuras miraculosas, Sabrina, uma das amigas de Marinette, será akumatizada pelo vilão Hawk Moth. Com isso, ela será capaz de roubar os poderes de outros super-heróis. Já Ladybug e Cat Noir vão perder a memória, justamente quando um misterioso vilão começa a assombrar os arredores da cidade luz. Será que a dupla vai conseguir detê-lo?

Serviço

‘Miraculous, as Aventuras de Ladybug’:

Dia: 24 e 25 agosto

Ingressos: disponíveis nas bilheterias e no site da Cinemark (www.cinemark.com.br)

