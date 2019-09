Vídeo: Redes sociais, Hqs e estreias no cinema no Revista Web News

Ayda Rodrigues recebeu o quadrinista Paulo Yonami nesta segunda-feira (19) na Revista Web News | Foto: Mayson Dantas

Manaus - O Revista Web News , programa da WEB TV do Portal EM TEMPO , desta segunda-feira (19), apresentado pela jornalista Ayda Rodrigues, recebeu o quadrinista amazonense Paulo Yonami, a analista de redes sociais Ayane Souza e a 'bancada nerd' composta pelas seguintes integrantes: a designer desirré Souza e as jornalistas Andrezza Millher e Tammy Castro. O assunto do bate-papo foi sobre histórias em quadrinhos em Manaus e as estreias de filmes nesta semana.

Quadrinista Paulo Yonami



Idealizador e sócio do 135 Studio, o quadrinista Paulo Yonami, contou um pouco sobre o trabalho realizado pelo estúdio que está no mercado há três anos e já trabalhou para empresas como Marvel e DC Comics e agora inicia projetos autoriais. "Já trabalhamos muito com histórias em quadrinhos para o exterior, até que decidimos mudar o rumo e pensamos em fazer trabalhos mais autorais que ganhe fãs", destaca Paulo

Yonami deu início ao projeto Full House há duas semanas. Uma história em quadrinho impresso com personagens autorais. O quadrinista conta que a criação dos personagens são interferências de gostos pessoas próprios e do sócio do estúdio, o também quadrinista Daniel Hebron. "Eu gosto muito de filme de terror, de jogar vídeo-game. Sou um cinéfilo e a inspiração vem muito dos filmes e séries", destaca Paulo.

Paulo acredita que as histórias em quadrinhos é um segmento que não está sendo muito difundido em Manaus. "As pessoas não tem acesso ao material e acabam não lendo. O acesso mais fácil é para as histórias em quadrinhos mais famosas. E o material impresso de uma história em quadrinho é muito caro. As Hqs digitais surgiram para facilitar o acesso ao leitor", destaca Paulo.

Estreia da bancada Nerd



O Revista Web News agora conta com um novo quadro: 'Bancada Nerd'. A abordagem sobre o cinema e tudo que envolve o 'mundo nerd'. A bancada Nerd comentou sobre os filmes 'Brinquedo Assassino', 'Socorro virei uma garota' e o filme brasileiro 'Amor dá trabalho', como estreias no cinema nesta semana.

Redes Sociais

Ayda Rodrigues também recebeu a analista de redes sociais, Ayane Souza, que trabalha com as redes sociais do Portal EM TEMPO e de empresas de diversos segmentos em Manaus.

Durante o bate-papo, Ayane Souza contou que iniciou os trabalhos com redes sociais há 10 anos, em um cenário onde era comum a existência de blogs, fotoblogs e as redes sociais, como o Facebook. " Há 10 anos, no início do Facebook, eu ganhei uma página para gerenciar e como não tinha anúncios impulsionados, as pessoas começavam a procurar minha página para anunciar e comecei a ganhar dinheiro com isso", destaca a analista.

Com o crescimento da página, Ayane Souza conta que decidiu investir na carreira. "A página fez toda a diferença para mim, foi quando decidi a trabalhar com isso e estudar mais em cursos profissionalizantes", comenta Ayane.

Atualmente responsável pelo desenvolvimento estratégico de diversos perfis de empresas nas redes sociais, Ayane destaca que buscar conhecimento é sempre essencial. E pensando nisso, a analista irá até São Paulo para buscar atualizações sobre as diversas redes sociais existentes. "Vou para um curso sobre a Mlabs, um treinamento de ferramentas de WhatsApp e outro sobre "LinkedIn de A a Z no Brasil", destaca Ayane.

Confira a entrevista completa!