Começa nesta terça (20) a 3ª edição da Feira do Vinho da Amazônia

Manaus - Começa terça-feira (20) a 3ª edição, a Feira Internacional de Vinhos na Amazônia - Fiva, o evento enogastronômico com circuito de 250 rótulos nacionais e internacionais para degustação. Um dos objetivos da Feira é popularizar mais ainda o consumo de vinhos proseccos, espumantes, cavas e champanhes nessa região. O Centro de Convenções Vasco Vasques (Avenida Constantino Nery - Chapada) será o local do evento que acontece até amanhã (21)das 18h às 22h.



A sommelier Mikaela Paim, que veio à Manaus exclusivamente para Fiva como palestrante afirma que mercado de vinhos no Brasil nunca esteve tão em alta. “Fazer uma Feira Internacional no Norte do País é estar alinhado com essa evolução. Ações como essa só aumentam o consumo e desmistifica os mitos e verdades sobre o vinho”, disse a sommelier.

Ao todo serão mais de 25 expositores entre eles vinícolas, importadoras e representantes de marcas nacionais e internacionais que integrarão o circuito de degustação com mais de 250 rótulos de vinhos, com exposição comercial de seus produtos ao público visitante.

O participante que adquirir seu passaporte além do kit com crachá, taça oficial do evento, o circuito de degustação de mais de 250 rótulos de vinhos, ilhas de frios e pães, vai ter um espaço gourmet do Restaurante Sabor A Mi, empresas relacionadas ao mundo do vinho, música ao vivo, estacionamento amplo com serviço de vallet, espaço totalmente climatizado com conforto para o visitante da feira e localização privilegiada.

Expositores confirmados- Adega Alentejana, Top Internacional, Zahil Importadora, Freixenet, Vinícola Casa Perini, Decanter, Lídio Carraro, Grand Cru, Cantu Importadora, Obra Prima, Ecovino, Nossa Senhora de Fátima Importadora, Vinícola Famiglia Valduga, Bodegas Wine, Inovini, La Pastina, Anima Vinum e Bacozon. Além da Amazon Explorers, Vinotage, Santa Cláudia, Novotempo, MRM Sistema, Fabiana Arquitetura, Senac, Amazonastur e o apoio institucional da Abrasel no Amazonas.

Além do vinho, o público vai degustar de uma rica gastronomia | Foto: Divulgação

*Palestras gratuitas *- Nos dias da Feira vão iniciar sempre às 14h e encerrarão às 18h30, na sala Merlot. No dia 20, as palestras serão com o sommelier Joachim Schnorr(AM) com o Tema: Técnicas de Degustação. Às 16h, Gabriela Monteleone(SP) falará de “Vinhos naturais: tendência ou contracultura? Às 17h, será a vez de Mikaela Paim(SP), ministrar: Imersão ao mundo do vinho.As vagas são limitadas.

No segundo dia de Feira, as palestras começam com o tema: Drinks com espumantes, ministrada por Denise Rohnelt(RO). Na sequência, a empresária Dayane Casal, o cardiologista Dr. Tales Esper e o consultor esportivo Leonardo Santos vão fazer o Workshop Vinho e Saúde. A palestra de encerramento será com Carlos Cabral com o Tema: O mercado brasileiro do vinho e o comportamento do consumidor.As vagas são limitadas.

Espaço Gourmet

Além do circuito de degustação com 250 rótulos de vinhos, ilhas de frios e pães inclusos no passaporte da Feira, vai ter à disposição um espaço gourmet (por adesão) com o Restaurante Sabor A Mi, no comando de Luciana Felicori, com serviço a La Carte para aqueles visitantes que desejaram compor as harmonizações com vinhos e espumantes.

O Passaporte para um dia está no valor ficarão R$ 149,00 e R$ 270,00 para dois dias e pode ser adquirido no site:www.fivaamazon.com. Mais informações: [email protected] e [email protected]