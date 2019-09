Shopping de Manaus recebe segunda edição do Amazon Fashion Down

Manaus- Após o sucesso da primeira edição, o Sumaúma Park Shopping recebe, neste sábado (24), a partir das 19h, a 2ª edição do Amazon Fashion Down , o primeiro evento de moda do Norte do País 100% inclusivo. A passarela será montada na praça de alimentação do shopping e a entrada é gratuita.

De acordo com o cantor Breno Marx, idealizador do projeto e um dos fundadores do Instituto Amazonense de Inclusão (IAI), a segunda edição do evento foi criada para atender a demanda das pessoas com deficiência que não puderam participar do primeiro desfile.



“Já estamos 99% prontos para esta segunda edição. O Sumaúma Park Shopping tem sido nosso grande parceiro e as lojas tem comprado a nossa ideia. Esperamos conseguir ainda mais apoiadores em um futuro próximo”, destaca ele.



Ao todo, 55 modelos irão desfilar na passarela devidamente montada exclusivamente para esta edição. “Os ensaios ocorreram em um clima muito bom e todos estamos ansiosos pelo sábado. Entre as novidades desta edição, estão personalidades da cidade como Patixa Teló, o apresentador Guma; o DJ Ytalo Piromusic, um DJ com paralisia cerebral que faz seu som operando os equipamentos com os pés, além de modelos profissionais e misses. Sem dúvida será uma noite de muitas emoções. Isso o público pode esperar”, adianta Marx.



Vale ressaltar que apesar da entrada ser gratuita, serão aceitas doações (roupas em geral, fraldas, utensílios domésticos, brinquedos e materiais de higiene pessoal) que serão entregues ao projeto ‘Varal Solidário’, dedicado a pessoas com deficiência e que estão em estado de vulnerabilidade.

*Com informações da assessoria