Consultoras de imagem apresentam 'Workshop de Estilo', em Manaus

Manaus- Encontrar o seu próprio estilo e usar não somente o que é mais adequado para a ocasião, mas que também casa com a sua personalidade e características físicas, não é tarefa fácil. Muitas vezes a ajuda profissional é necessária e bem-vinda para dar um upgrade no visual e até levanta r a autoestima. O tema e a ajuda de especialistas nesse sentido serão tratados no “ Workshop de Estilo”, com as consultoras de Imagem e Estilo, Malu Taciro e Lilia Magnólia, formadas pela Ecole Supérieure de Relooking.

O evento acontecerá no dia 22 deste mês, no Impact Hub Manaus, na avenida Efigênio Salles, Aleixo, das 18h30 às 22h. Malu Taciro explica que, durante workshop, os participantes terão acesso às informações que permitirão definir o estilo e a morfologia corporal, com a identificação e de cores que harmonizam com cada um. Também vão receber orientações sobre como aproveitar ao máximo o seu estilo e a melhor forma de construir a imagem que desejam imprimir.

Segundo ela, a descoberta do estilo é a porta de entrada para que possa compor o guarda-roupa com as peças que lhe favoreçam. “Não precisa ter roupas caras ou peças em exagero. É preciso saber compor, para que não haja desperdício e para que você possa se destacar, da forma que deseja”, ressalta.

Os participantes do workshop terão descontos especiais para testes de coloração pessoal, através do qual poderão identificar as cores mais adequadas ao biotipo e a melhor combinação das estampas que lhe favoreça, uma ferramenta importante na composição do guarda-roupa. O teste de coloraçã ;o, conforme destaca Lilia Magnólia, é aplicado para definir as cores que sobressaem no tom de pele da pessoa. “A definição da cartela de cores é muito importante, porque dá segurança na escolha da tonalidade certa para se destacar, seja numa festa, em um evento de trabalho ou mesmo no dia-a-dia”, afirmou.

O workshop, diz ela, também contará com brindes e sorteios e welcome drinks. O investimento é de R$ 200. Para maiores informações e para inscrições, os contatos podem ser feitos diretamente com as consultoras: Lilia Magnólia – 99146-9059 e Malu Taciro – 98121-1076.

O evento é direcionado a todos que tenham curiosidade sobre o assunto e queiram potencializar a imagem. “Vamos tirar dúvidas, falar sobre os estilos, como isso se reflete na imagem, como conciliar com o que se quer mostrar e como tirar proveito disso tudo, num visual que lhe favoreça sempre”, frisa Malu Taciro.

Malu também é designer e fez pós-graduação em produção de moda na Universidade Veiga de Almeida (UVA/RJ). Ela já apresentou vários workshops em Manaus, falando sobre imagem pessoal e estilo.

*Com informações da assessoria