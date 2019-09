Marcella Bártholo começa temporada de musicais no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro- A atriz e cantora Marcella Bártholo (ex-The Voice Kids), estreia mais um espetáculo no Rio de Janeiro. “O Despertar da Primavera, o musical” abriu temporada no Teatro Nathalia Timberg, tendo a amazonense como protagonista no elenco, que é composto por jovens que, assim como ela, integram a Escola de Atores Wolf Maia. Marcella também está em cartaz, também como protagonista, no “Musical Peter Pan”, no Teatro Vanucci, fazendo o papel da Wendy, a garota que embarca com os irmãos rumo à Terra do Nunca.



“O Despertar da Primavera, o musical” tem direção artística de Rafaela Amado. A direção musical é de Anna Priscilla Lacerda e o texto é de Frank Wedekind. O espetáculo conta a história de um grupo de jovens em pleno despertar do amor, da sexualidade, lidando com um ambiente repressivo e castrador. A peça, escrita no século XlX, foi adaptada para a Broadway anos mais tarde. Marcella faz o papel de Wendla. “O espetáculo coloca em discussão temas que são atuais, como a repressão, a forma como os adultos se portam com relação à educação dos filhos, suicídio e gravidez na adolescência. É um projeto desafiador e que tem tudo para conquistar o público”, afirma Marcella Bártholo.

Além dela, o elenco é integrado pelos atores Vitória Mota, Marcella Bártholo, José Guerra, Caio Nery, Luiza Leal, Paulo Oliveira, Gustavo Smith, Victoria Shizue, Maju Tatagiba, Mari Ribeiro, Tamina Oliveira, Alix Bandeira, Daltom e Madalena.

Peter Pan

O “Musical Peter Pan”, que estreou no dia (3) de agosto, entra na terceira semana de apresentação, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. O espetáculo é dirigido pelo ator Fabiano Leandro, que já atuou em novelas da Rede Globo, e tem direção musical e canções originais do cantor e compositor Jay Vaquer. As apresentações vão até outubro.

A história narra a trajetória de Wendy e João, irmãos que se aventuram numa viagem à Terra do Nunca, conduzidos pela fada Sininho e pelo famoso Peter Pan. Com muito humor, aventuras e músicas originais interpretadas pelos atores, o espetáculo promete emocionar.

O elenco conta com Nano Max e Marcella Bártholo, como Peter Pan e Wendy, além de Areias Herbert, Brenda Pedrotti, Ju Marins, José Daniel e Bia Nascimento, interpretando, respectivamente, Capitão Gancho, Sininho, Smee, João e Índia. Integram o elenco, também, Laura Trentin, Larissa Travassos, Luísa Sartorelli e Pedro Thomas.

“É um musical bem diferente, que tem as músicas do Jay Vaquer, que é um super artista. O espetáculo inteiro é pensado para o público infantil, mas consegue contagiar toda a família. Está sendo um prazer poder fazer essa personagem e trabalhar com pessoas tão comprometidas”, ressalta Marcella Bártholo.

O musical é coreografado por Amanda Paes e tem figurino assinado por Fernanda Lima. A realização e produção é da Setembro Produções.

*Com informações da assessoria