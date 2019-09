Ator Lucas Sancho apresenta ‘Dias de setembro’ em Manaus

Lucas Sancho desembarca em Manaus a convite do Grupo Jurubebas de Teatro | Foto: Divulgação

Manaus – Tendo como provocação a obra ‘Amor Líquido – Sobre a Fragilidade dos Laços Humanos’, de Zygmunt Bauman, a peça ‘Dias de Setembro’, do ator cearense Lucas Sancho, um retrato dos relacionamentos contemporâneos, apresenta a derrota do amor idealizado. O espetáculo estará em Manaus no dia 30 de agosto, às 19h, no Casarão de Ideias, com entrada gratuita.



Trama:

Na trama, em uma noite de setembro, Henrique volta ao apartamento onde morou com Eduardo e tenta escrever uma carta para seu o ex-companheiro. Separados há um ano, Henrique procura entender as razões do término da relação, refletindo sobre o amor atual. Divide seu relacionamento em início, paixão, crise e fim, e busca resposta nas experiências de vida da plateia, numa interação direta.

Sobre o artista

Lucas Sancho é ator, diretor e dramaturgo, natural de Fortaleza (CE). Desde 2008 o artista vive em São Paulo, mas ainda em 2001, em sua cidade natal, fundou o Grupo Cabauêba de Teatro, importante grupo da cena independente no teatro brasileiro no início dos anos 2000. É ainda criador da Magnólia Cultural, produtora de espetáculos e projetos independentes na capital paulista.

Agenda:

Peça: Dias de Setembro

Data: 30 de agosto

Horário: 19 horas

Local: Casarão de Idéias - Centro de Manaus

Entrada gratuita