Amazonas Band faz concerto especial de Bossa Nova nesta quarta

Manaus- Nesta quarta-feira, (21), às 20h, a Amazonas Band faz um concerto especial de Bossa Nova, um dos mais importantes movimentos musicais do Brasil. Em “Vou te contar – Para a Trindade da Bossa Nova: João, Jobim e Vinicius”, o grupo homenageia os três principais nomes do gênero.

A apresentação, promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), será no Teatro Amazonas , com entrada gratuita. A classificação é livre.

“Vou te contar...” reunirá os clássicos do gênero, com arranjos especiais feitos pelo maestro Rui Carvalho, regente do concerto.

“Reunimos os três principais nomes da Bossa Nova: João Gilberto, Tom Jobim e Vinicius de Moraes, e apresentaremos as músicas mais significativas do movimento, com arranjos que escrevi ao longo dos anos para Amazonas Band. Vai ter ‘Chega de saudade’, considerada o ato inicial da Bossa Nova, e ‘Desafinado’, outro clássico que levou a música brasileira para o mundo”, adianta Rui Carvalho.

Além das canções do trio, o concerto, com uma hora de duração, também contará com canções de Jayme Silva e Neuza Teixeira (“O Pato”) e Roberto Menescal (“O Barquinho”).

*Com informações da assessoria