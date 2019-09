Jota Quest evoca 'recomeço' em novo videoclipe 'Todas as Janelas'

Nesta segunda-feira (19) de agosto, a banda Jota Quest lançou seu novo videoclipe, da música “Todas as Janelas”, faixa do EP “Saideira Acústico Sessions”, que encerra o ciclo artístico do projeto “Acústico” e inaugura a fase de novos projetos, emulando mensagem de esperança e positividade, buscando propósito nos constantes “recomeços”.

Com direção e argumento do mineiro Conrado Almada, responsável por clipes marcantes da banda como “La Plata” e “Vem Andar Comigo”, o novo vídeo foi gravado em BH, em locações espalhadas pelo centro da capital-mineira, incluindo o clássico “Edifício Acaiaca”, em art-déco, fundado em 1943.

Com primorosa direção de fotografia, e aliando maturidade e delicadeza, o novo filme costura diversas micro-histórias, de diferentes personagens, que buscam e/ou aguardam por redenções e reencontros, em frente às suas respectivas “janelas”.

Há 2 anos na estrada com shows de seu aclamado CD/DVD “Acústico Jota Quest - Músicas Para Cantar Junto”, o novo vídeo “Todas as Janelas” é o 1º clipe oficial da banda desde “Daqui Só Se Leva O Amor”, faixa do álbum “Pancadélico”, lançado em fevereiro de 2017.

'Novidades para 2020'

Na reta final da “Acústico-Tour”, que tem última apresentação confirmada para o dia 9 de novembro, no Credicard Hall, em São Paulo, a banda comemora o sucesso da empreitada que já soma mais de 350 milhões de views & plays no ambiente digital, e anuncia novidades para 2020.

“... 2020 será o ano especial das comemorações dos nossos 25 anos de batalha!! Entraremos em estúdio, já agora em agosto, pra começar um novo álbum de inéditas, a ser lançado em 2020. Será nosso 10° disco de estúdio. Além disso, estamos sonhando em realizar um grande show comemorativo, em algum lugar bem bacana, aliado a produção de um ‘doc’ completão sobre a nossa trajetória, desde os ‘botecos de BH’, até aqui.

O ‘Acústico’ foi certamente uma das experiências mais incríveis de nossas vidas. Quando rolar o último show da turnê, já serão 3 anos dedicados ao projeto. Nos pareceu então que já é hora de recomeçar. É deixar a luz entrar e se reconectar com o novo!! Então, vamo que vamo!! Desde já agradecemos a todos pelo apoio e incentivo de sempre”, comemora, empolgado, Rogério Flausino.



Assista o vídeo: