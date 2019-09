Vídeo: solidariedade, conscientização e moda no Revista Web News

Manaus - A edição dessa terça-feira (20) da Revista Web News, programa cultural da WEB TV Em Tempo, recebeu convidados muito especiais: os criadores do "Festival Um Ato de Amor", Natalie Cruz e Marcelo Figueiredo; e a jornalista, atriz e estilista Cristiane Batista, fundadora do ateliê "Santa Cris". A apresentadora Ayda Rodrigues comandou as entrevistas.

"Um Ato de Amor"

Foi com o intuito de promover a conscientização sobre o câncer e mostrar que a música tem responsabilidade social que Natalie Cruz e Marcelo Figueiredo idealizaram o festival de artes integradas " Um Ato de Amor ". Marcelo contou como o projeto ganhou forma:

"Primeiro, convidamos amigos para fazer um show beneficente, e a partir daí a ideia foi tomando corpo. Chamamos nossos amigos médicos, fotógrafos e artistas, até que virou um festival que cabe toda a família", disse Marcelo.

O evento também é especial porque é dedicado ao pai da organizadora Natalie Cruz, que faleceu, no último dia 4 de agosto, após uma longa batalha contra o câncer. Natalie relatou como a influência do pai motivou a criação do festival.

Festival Um Ato de Amor seria apenas um show beneficente, mas cresceu e virou um evento de artes integradas | Foto: Mayson Dantas

"Meu pai sempre teve o sonho de montar uma ONG, que ajudasse as pessoas. É uma sementinha que ele deixou no meu coração. O que me alegra é que nós vamos realizar esse festival que vai ajudar outras pessoas, levar um ato de amor para elas e abraçar outras causas", disse Natalie, emocionada.

Além de promover a conscientização sobre o câncer, o festival arrecadará alimentos para o Grupo Raio de Sol, que ajuda crianças com doenças no sangue. O evento será realizado nesse domingo (25), a partir das 16h, no Morada das Artes, localizado na rua Constelação Ustra Maior, número 12, Conjunto Morada do Sol. Na programação, haverá atrações musicais, atividades artísticas e palestras com especialistas que atuam na prevenção e combate ao câncer.



Entre os destaques do festival, estão o desfile com mulheres pacientes de câncer, apresentações de Alaíde Negão e Nicolas Jr. e o leilão de uma obra do artista plástico Cláudio Andrade.

Santa Cris



A segunda convidada da tarde foi a dona do ateliê "Santa Cris", Cristiane Batista . Jornalista, atriz e estilista, Cris reúne vários talentos e é um exemplo de engajamento e criatividade.

Talentosa, Cristina Batista é jornalista, atriz, estilista e dona da grife Santa Cris | Foto: Mayson Dantas

"Com toda a minha formação, às vezes é difícil se manter em um emprego. Então, eu sempre fui empreendedora", revela a artista, que desde a época da faculdade já produzia acessórios, bijuterias e biojoias. Para ela, a moda está presente mais do que nunca no cotidiano das pessoas.

"Quando você vai falar de qualquer outra coisa, tem que falar de moda", afirma. Sobre seu estilo pessoal, Cris declara que opta pelo conforto e versatilidade. "Eu sou uma pessoa fácil de me adaptar e quero o que é melhor pra mim. Então, tento incorporar ao meu estilo", afirmou.

A Santa Cris, que já teve peças levadas para a São Paulo Fashion Week, lança cerca de oito coleções por ano. Todas as peças são únicas. A última coleção, segundo a criadora, foi de acessórios para o festival de Parintins. Cristiane já começou a produzir as peças para o Carnaval do ano que vem, que terá opções para os públicos adulto e infantil.

Cris ainda aproveitou para deixar uma dica de moda para os espectadores. "Todo mundo está usando terninho e tailleur. Mas, aqui em Manaus, por causa do tempo, não é viável usar tecidos tão pesados. Uma opção seria usar terninho de malha, que mesmo com o aspecto mais pesado, não causará tanto calor", explicou.



Incansável, Cristiane também planeja lançar nos próximos meses uma exposição com obras de moda, artes plásticas, design e decoração. O tema será "tudo vale a pena” com referências a raízes e ancestralidades.

Confira o programa completo: