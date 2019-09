Gosta de rock? Estão à venda últimos ingressos para o Planeta Rock

Manaus - Os últimos passaporte para o Planeta Rock 2019 ainda estão disponíveis. Para este ano, o evento terá apresentações de pesos do rock brasileiro, as bandas Raimundos, CPM 22 e a cantora Pitty que vão agitar Manaus no próximo sábado, dia 24 de agosto, a partir das 20 horas, no Studio 5 Centro de Convenções (Av. Rodrigo Otávio, 3555 - Distrito Industrial I).

Os passaportes para o Planeta Rock 2019 estão disponíveis na Loja Moessner Exclusive, no Vieralves e também nas centrais da Alô Ingressos ou pelo www.aloingressos.com.br. Os pontos físicos estão localizados nos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma e custam para pista premium R$ 95 (meia), para o camarote rock R$ 155 (meia), na compra deste espaço os 100 primeiros ganharão uma camisa do evento, todos os ingressos comprados concorrerão através de sorteio a um Iphone XR.

A banda Raimundo traz para Manaus e para o Planeta Rock sua turnê comemorativa de 25 anos | Foto: Divulgação

A banda Raimundo traz para Manaus e para o Planeta Rock sua turnê comemorativa de 25 anos do lançamento do álbum homônimo de estreia. Nesta nova turnê, o baterista Fred Castro, baterista original se junta a Digão (voz e guitarra), Canisso (baixo), Marquim (guitarra) e Caio (bateria). Eles não se encontravam no palco desde 2006.



Produzido por Carlos Miranda, o disco forrocore foi lançado em 1994 com 16 faixas, entre elas, “Puteiro em João Pessoa”, “Eu Quero é ver o Oco”, “A Mais Pedida”, “Palhas do Coqueiro”, “Be a Bá” e “Selim”. “Mulher de fases”, que devem fazer parte do repertório do show que chega a Manaus.

Outra atração de peso no Planeta Rock 2019, será a cantora Pitty, que traz para Manaus sua nova turnê Matriz, feita para divulgar álbum homônimo. Nele, ela expressa bem sua personalidade, fazendo uma ponte entre as essências de suas primeiras composições e a linguagem contemporânea.

Pitty volta às suas raízes sonoras e memórias afetivas. "É um disco que propõe uma simbiose entre esses sons do inconsciente da terra onde cresci com o rock, que é a minha linguagem. É um disco bem diverso, com várias participações, bastante colaborativo”, conclui a cantora.

A cantora Pitty, que traz para Manaus sua nova turnê Matriz | Foto: Divulgação

Atualmente a sua formação é composta por Badauí (voz), Phill (guitarra), Luciano (guitarra), Fernando (baixo) e Japinha (bateria) e tem presença confirmada também no Rock in Rio.

Recentemente a banda CPM22, lançou o clipe de Honrar Teu Nome, música editada em 2017 no álbum “Suor e Sacrifício”.

Camarote Gold

O Camarote Rock Gold, que terá open bar do início ao fim do evento com água, refrigerante, cerveja, vodka, uísque oito anos e gim , open food até às 4h, o camarote RockGold tem o preço especial de R$ 385.

Para as 100 primeiras pessoas a comprarem os ingressos para este espaço, ganharão um boné em couro personalizado com a marca do evento e uma camisa vermelha com a logomarca do espaço que será de uso obrigatório.