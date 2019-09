Projeto Elas Cantam Samba lança CD ‘Roda com Elas’ no ‘Tacacá na Bossa

Manaus - As cantoras Cinara Nery, Fátima Silva, Lucilene Castro e Márcia Siqueira, se apresentam nesta quarta-feira (21), o show que lançou o segundo disco do projeto “Elas Cantam Samba”, intitulado “Roda Com Elas”. O show é gratuito e acontecerá a partir das 19h, no Largo São Sebastião, Centro, pelo projeto “Tacacá na Bossa”.

O “Roda com Elas” traz um repertório de sambas clássicos, além de canções novas. As cantoras estarão no palco com grandes músicos amazonenses: Aécio Bezerra (sax e flauta), Francisbone (trombone), Claudio Nunes (violão sete cordas), Dudu Brasil (violão de seis cordas), Rogério (cavaco), Casqueta, Azamba, Gordinho e Ticva dividem a percussão.



O CD e o show “Roda com Elas

Elas Cantam Samba” é uma contrapartida ao projeto premiado no Edital Conexões Culturais 2018, promovido pela Prefeitura de Manaus, com apoio cultural do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (SEC) e é uma realização da On Produção Cultural e Assessoria.



Participações



O show terá duas participações especiais. A primeira a se apresentar será Cláudia Trindade, que interpretará a música “Canto das Três Raças”, de Paulo Cesar Pinheiro e também gravada por Clara Nunes.



Cláudia iniciou a sua carreira aos 12 anos de idade, integrando o Coral Jovem e, em seguida o Coral Adulto, do Liceu de Artes Cláudio Santoro. Mais tarde passou a integrar o grupo Pagode.Com.

No segundo momento será a vez do cantor James Rios levar ao público as canções “Clareou”, composição de Rodrigo Leite e Serginho Meriti e “Amor Sem Gosto”, do carioca Herlon do Banjo.

James começou a cantar aos 10 anos de idade no coral da escola. Apaixonado pela música deixou de tê-la como um hobby e se integrou às bandas de bailes, marcando o começo de seu trabalho.

*Com informações da assessoria