Últimos dias da temporada do Ramito Circo em Manaus

Manaus - O público tem até este domingo (25) para assistir ao espetáculo do Ramito Circo, no Amazonas Shopping. Shows de malabaristas, palhaço, mágico e a adrenalina do globo da morte são algumas das atrações do circo, que encerra temporada na capital amazonense após grande sucesso de público.

Para marcar os últimos dias, o Ramito Circo está com promoção especial nos ingressos. Crianças pagam apenas R$ 10 e adultos R$ 20, no setor popular.

As sessões acontecem todos os dias, às 20h30. Aos sábados, além de 20h30, tem horário extra às 18h. Aos domingos, as sessões são às 15h30,18h e 20h30.

Espaço Sideral – Além do circo, as crianças podem se divertir no Amazonas Shopping na atração Adventure Kids Space, parque temático inspirado em elementos do espaço sideral.

O parque funcionará até 26 de setembro, na Praça de Eventos da Expansão, das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 12h às 21h aos domingos.

O espaço conta com um ambiente lúdico, onde os pequenos podem soltar a imaginação e gastar bastante energia. Entre os destaques estão a estação lunar, tirolesa planetária, tombo espacial, tabuleiro de comandos da nave e piscina de bolinhas.

No Adventure Kids também tem um espaço especial para os bebês se divertirem, além do ambiente Photo Opportunity para sessões de fotos inspiradas em astronautas.

O ingresso para o parque é R$ 20,00, com direito a 20 minutos de muita brincadeira. Crianças com idade de 18 meses a 10 anos poderão brincar no Adventure Kids, sendo que os menores de 6 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis maiores de 18 anos.