Reencontro: escola de Manaus reúne turmas de 1984 a 2018

Manaus- A partir desta quarta-feira (21) até sábado (24), o Colégio Lato Sensu realiza o evento ‘#SempreLato’, em comemoração aos seus 35 anos de fundação. A ação visa reunir, ao longo dos quatro dias, egressos de 1984 a 2018 com o objetivo de celebrar e ‘matar a saudade’ de um dos centros de ensino mais tradicionais de Manaus.

Em comemoração das mais de três décadas do Lato, pensamos em promover um evento exclusivo para ex-alunos com o objetivo de estreitar, cada mais, a relação da escola com seus egressos, proporcionando momentos de diversão e também emoção”, explica Álvaro Sanches, diretor-geral do Lato Sensu.

O ato é em comemoração as mais de três décadas do Lato | Foto: Divulgação

O evento será dividido da seguinte forma: na quarta, a reunião será com ex-alunos de 1984 a 2000; na quinta, com ex-alunos de 2001 a 2008 e na sexta, com ex-alunos de 2009 a 2018. As inscrições foram feitas a partir da campanha ‘Construindo Histórias’, na qual os egressos preenchiam um formulário de confirmação para cada uma das aulas da saudade.



“Tivemos uma resposta muito boa dos nossos egressos por meio das nossas redes sociais. Foi algo que realmente ‘viralizou’. Tanto, que é bom destacar que as vagas da sexta-feira já estão esgotadas, mas as de quarta e quinta ainda estão abertas. Então, quem tiver interesse em participar, basta entrar em contato por meio do (92) 99264-7529 (WhatsApp) e confirmar sua presença”, explica Sanches. A expectativa é reunir 1.500 egressos.

O objetivo é ‘matar a saudade’ do centro de ensino | Foto: Divulgação

“Já no sábado será a nossa grande final com a realização de um torneio esportivo com partidas de volêi e futsal, no qual esperamos contar com a participação de 300 pessoas. Estamos bem felizes com essa iniciativa e esperamos nos aproximar cada vez mais daqueles que ajudaram a construir a história do Lato Sensu”, finaliza o diretor-geral do colégio.

*Com informações da assessoria