Sebos mantém acesa a paixão por livros em Manaus

Manaus - Os sebos, lojas de livros usados , atuam em Manaus para manter viva a paixão pela leitura e promovem uma forma sustentável de consumo de publicações. O Portal Em Tempo conversou com um grande amante destes espaços e dono do sebo Edipoeira, Einar Barroso.

Einar Damasceno Barroso, 34, e a companheira Wirginia Goiabeira, 30, estão há cinco anos e meio à frente do Edipoeira, antigo Sebo Carioca. O espaço pertencia a outro proprietário, que precisou se afastar por motivos de saúde. O casal ainda estava no início do namoro quando surgiu a proposta.

“Eu falei para ela que o espaço estava ocioso. O proprietário não estava mais podendo cuidar. Falei que a gente ia ter que assumir, ela topou a parada e estamos aqui até hoje”, relata.

O Edipoeira fica localizado na Praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), rua José Paranaguá, no Centro. Einar nunca parou para contar, mas estima que seu sebo tenha mais de quatro mil livros, sem contar cds, dvds e outras publicações que guarda em casa.

Os Sebos reúnem livros de todos os gêneros | Foto: Arquivo Em Tempo

“O que é mais legal do sebo é o conhecimento. Seja dos livros, dos autores, das histórias, de quem vem vender, quem vem comprar... É sempre uma troca de ideias”, compartilha.

O acervo é montado de acordo com doações, venda e troca de livros feitas por usuários do espaço. Assim que chegam, os livros passam com um processo de higienização, de pesquisa de valores e postagem nas redes sociais. Após estas etapas, ele finalmente chega à prateleira.

Como tudo começou

A relação de Einar com os sebos já vem de muitos anos. Ele conheceu estes espaços quando tinha entre 18 e 19 anos de idade. Seu primeiro contato foi com os sebos da Feira Eduardo Ribeiro. Ele conta que sempre marcava com um primo para ir conhecer a feira, mas nunca dava certo.

Certa vez, Einar leu em um jornal da cidade que a feira contava com sebos de livros, com cds e vinis. Cansou de esperar pelo primo e foi sozinho. A experiência não poderia ter sido melhor. “Foi amor à primeira vista, eu nunca tinha visto um sebo, nunca tinha tido contato com alguém da área e foi, simplesmente, maravilhoso”.

Várias pessoas procuram esses lugares em Manaus | Foto: Ione Moreno

No final 2006, começou a trabalhar em dois sebos ao mesmo tempo, no ‘A República’, aos domingos e também no ‘O Alienistas’, de segunda a sábado. De lá para cá esta é sua grande paixão e fonte de renda .

Vinil nos sebos

Além de livros, os sebos também são conhecidos por oferecer outros itens, quase raros nos dias atuais, vinis e cds. Fernando de Souza Coelho, 51, dono do Sebo Art Vinil abriu seu espaço justamente por conta da paixão pelos discos.

Ele conta que, há mais ou menos 20 anos, frequentava muitos espaços como o Sebo da Amazônia e o Sebo Arqueológico, ambos localizados na avenida Getúlio Vargas, Centro.

O Art Vinil existe há cinco anos vendendo nas feiras urbanas, mas o ponto fixo foi conquistado há um ano, na Praça do Congresso, também no Centro da cidade. Ele tinha discos repetidos em casa e resolveu empreender no ramo. “Como disco é cultura, tudo se encaixou”, conta.

Paixão pelos livros antigos começou quando Einar tinha entre 18 e 19 anos. | Foto: Divulgação

Seu acervo tem duas mil peças de livros, sem contar discos raros de Elvis Presley, The Beatles, Guns N’ Roses e Pink Floyd, a nomes regionais como Carrapicho e Nunes Filho.

Confira onde encontrar sebos em Manaus!

Império Sebo e Antiquário

Endereço: Rua Luiz Antony, 731 - Aparecida.

Horário: segunda e sexta das 9h às 12h e de 14h às 18h; sábados das 9h às 14h.

Telefone: (92) 9903-2478 / 3304-7193.

Sebo Art Vinil Manaus

Endereço: Praça do Congresso, s/n - Centro.

Horário: segunda a sexta 9h ás 17h; sábado das 9h às 15h.

Telefone: (92) 9386-1506 / 98261-1611.

O Alienígena - Espaço Cultural

Endereço: Rua Lima Bacuri, 64C - Centro

Horário: segunda a sexta das 12h às 18h30; sábados das 9h às 13h30.

Sebo Edipoeira

Endereço: R. José Paranaguá - Centro

Horário: segunda a sábado das 9h às 13h e de 14h às 18h.

Telefone: (92) 9386-5451.

The Chagas Sebo

Funcionamento somente online, saiba mais: clique aqui .

Telefone: (92) 8120-5206