Biblioteca Pública abre no fim de semana com visita guiada e oficinas

Manaus- A Biblioteca Pública do Amazonas abrirá as portas, no próximo fim de semana, com uma programação especial, que inclui visita guiada, oficina, exibição de filmes e feira de troca de livros e gibis. As atividades, realizadas pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC), serão gratuitas e acontecerão pela manhã.

O diretor de Bibliotecas da SEC, Sharles Costa, destaca que a ação é uma oportunidade de atender um público crescente do local. “Verificamos um aumento de visitantes na Biblioteca Pública, curiosos pela arquitetura e história. Buscando um diálogo mais próximo com a população e possibilitando que os cidadãos se apropriem desse bem público, abriremos as portas do espaço neste fim de semana com uma programação variada para toda a família”, afirma.

No sábado, (24), quem for ao local poderá conferir a oficina “Técnicas Para Fotografia com Smartphone”, em que o instrutor Nilton Leal ensinará técnicas fotográficas e dinâmicas práticas para fotografar com o celular. As inscrições serão gratuitas e realizadas no local. A atividade será realizada das 9h às 12h.

No mesmo horário, os visitantes poderão conhecer o prédio, suas exposições e consultar o acervo de literatura e da gibiteca.

No domingo, (25), a programação iniciará às 8h e segue até 12h, com a já tradicional Feira de Troca de Livros e Gibis, que tem o objetivo de promover a circulação do conhecimento, ampliar o acervo da Biblioteca e incentivar o hábito da leitura. Para participar é preciso que o material levado se encontre em bom estado. Os livros e gibis são avaliados no ato da entrega e trocados por cupons, que dão o direito de realizar a troca do livro por outro livro e do gibi por outro gibi ou livros de literatura infantil. Não serão aceitos livros didáticos, técnicos e escolares.

Paralelamente, haverá a “Bibliotour”, visita guiada que permite ao público conhecer a história e arquitetura de um dos patrimônios históricos mais emblemáticos do Amazonas.

Também integra a programação da manhã de domingo a exibição de dois filmes, com sessões das 9h às 10h30 e das 10h35 às 12h.

Durante a semana, o horário normal de funcionamento da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

*Com informações da assessoria