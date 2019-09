Julián Aude faz palestra sobre negócios e equipamentos em Manaus

Manaus - O fotógrafo Julián Aude Santacruz, do Projeto Amazônia Photos realiza uma palestra às 15h desta quarta-feira (21), sobre negócios e equipamentos, no Museu da Imagem e do Som do Amazonas (Misam), localizado no Palacete Provincial, na Praça Heliodoro Balbi, no Centro Histórico de Manaus, no evento "Click – Dia Mundial da Fotografia”. A entrada é gratuita.

"O evento está acontecendo com apoio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC) desde o dia 18 de agosto no Misam e vai até o próximo dia 23 deste mês. Estamos realizando palestras e exposições", afirma Julián Aude.

O primeiro dia do evento, domingo (18), contou com a abertura da exposição fotográfica “Closes da Natureza Amazônica”; Feirinha Audiovisual, com serviços de trocas e suporte a equipamentos fotográficos; e visita aos demais museus do Palacete.

“O evento tem como objetivo divulgar o segmento fotográfico, buscando fortalecer essa arte entre profissionais e interessados, e ainda consolidar a classe dos fotógrafos no Amazonas”, afirma Lu Pinheiro, coordenadora do Núcleo Audiovisual – Fotografia da SEC.

Programação

Dia 21 (quarta-feira) - 15h – Palestra “Negócios e Equipamentos”, com Julian Aude Santacruz

Dia 22 (quinta-feira) - 14h – Palestra “Fotógrafas que fizeram história no mundo”, com Selma Maia - 15h – Palestra “O mercado de foto e vídeo de eventos sociais. As atuais dificuldades e efetivas soluções”, com Max Eduardo

Dia 23 (sexta-feira) - 14h – Palestra “Colorimetria para o Audiovisual”, com Sebastião Areque - 15h – Palestra “Mercado de fotografia sensual e seus problemas”, com Anderson Yamada