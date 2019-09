Samba de quintal lança CD na 'Ei, deixa eu te falar', em Manaus

Manaus- Nesta sexta (23), a partir das 22h, a Roda de Samba “Ei, deixa eu te falar”, no Atlético Rio Negro, no Centro, prepara um super show de lançamento do CD “Isso é Samba de Quintal” gravado ao vivo no local, no mês de maio. O evento será recheado com muito samba e pagode, ao som de Samba de Quintal, Vem K Samba r e convidados.

O CD promocional é composto por 15 faixas, sucesso do samba e pagode entre elas as canções: “Tia Anastácia”, “Atrasadinha”, “Nem de graça”, “É natural” e “Pé na Areia”. Além das autorais: “Segredo de Estado”, “Rodei o mundo”,”Gaveta Arrumada” e “Tô solto”.

De acordo com Ângelo Albuquerque, a festa de lançamento do CD do grupo Samba de Quintal será muito especial e promete animar o público com um repertório bem dançante para os amantes do bom pagode. “Foi tudo preparado com muito carinho e esperamos que o público goste”, disse.

Outro atrativo da roda de samba “Ei, deixa eu te falar” é que os primeiros pagantes ganham o CD promocional e um copo personalizado. Mulheres têm acesso free até às 23h. Os ingressos são R$15, preço único. A casa também dispõe de ingresso open bar ao preço de R$50.