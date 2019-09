Oficinas do Conexões Culturais começam nesta sexta-feira (23)

Manaus - As oficinas de capacitação em elaboração de projetos, do edital de Conexões Culturais 2019, da Prefeitura de Manaus, iniciam nesta sexta-feira (23), às 18h30, no Cardume Coworking, na rua das Orquídeas, Aleixo, na Zona Centro-Sul.

Para participar, é preciso fazer a inscrição por meio de formulário, disponível no link: http://bit.ly/oficinaconexoes23 . Ao todo, serão disponibilizadas 45 vagas. Outras três oficinas ocorrerão nos dias (30), e (13) e (14), sempre a partir das 18h30. Além disso, todas as oficinas serão transmitidas pelo Facebook, por meio da página Viva Manaus.

Durante a oficina, os participantes poderão tirar dúvidas quanto às etapas de elaboração de um projeto cultural, bem como aprender sobre os critérios que são levados em consideração pela banca avaliadora.

De forma inédita, a Prefeitura de Manaus implantou o sistema de pitch para que mais pessoas tenham a oportunidade de defender sua ideia diante da banca avaliadora. Quem tiver os projetos inscritos corretamente no edital, com a documentação pedida, por meio de formulário disponível em vivamanau ou de forma física, terão a oportunidade de passar pelo treinamento para a defesa oral.

Circulação de oficinas

De 9 a 16 de agosto, a Prefeitura de Manaus abriu inscrições para parcerias com espaços públicos ou privados, coworkings, coletivos e afins, para receber a circulação de oficinas de elaboração de projetos, etapa preparatória do edital-prêmio de Conexões Culturais 2019.

O processo de seleção de espaços adotou como critério a participação de pessoas jurídicas, o quantitativo mínimo para recepção de 45 pessoas, além de estrutura de som e projeção.

O objetivo é aproximar a oficina do público e promover a circulação da mesma na cidade de Manaus, de forma a fomentar maior dinâmica e participação no processo.

Foram registradas sete inscrições, sendo duas inabilitadas por não atender o quesito “espaço adequado”, em função da dificuldade de acessibilidade pela presença de escadas, e uma por não atender o quantitativo mínimo de pessoas.

Diante do interesse e demanda em receber as oficinas de elaboração de projetos e, no intuito de promover uma maior abrangência de pessoas atendidas, a comissão julgadora decidiu contemplar os quatro espaços habilitados abrindo uma nova data para a realização de mais uma capacitação.

As oficinas serão realizadas nos dias (23) e (30), e (13) e (14), com início às 18h30 e previsão de duas horas de duração cada.

Conexões Culturais 2019

A Prefeitura de Manaus lançou no dia 2 deste mês, o edital do Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2019. Nesta edição, o prêmio contemplará até 103 projetos voltados às artes e cultura com investimento de R$ 3 milhões.

Agentes culturais e artistas interessados em concorrer ao Concurso Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2019 têm até o dia 18/9 para realizarem suas inscrições. Nesta edição poderão concorrer pessoas físicas e jurídicas. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) e também pode ser conferido no vivamanaus.com.

Serão selecionados projetos em cinco categorias: produção, formação, difusão, residências e intercâmbios, ocupação artística ou cultural em equipamentos culturais. Não há número limitado para inscrição dos projetos e cada proponente pode inscrever a quantidade que desejar, mas poderá ter contemplado até dois projetos, em categorias diferentes.