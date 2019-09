Vídeo: confira dicas do universo geek, cultural e de esporte

Manaus - O programa Revista Web News da WEB TV Em Tempo desta quarta-feira (21), destacou os principais lançamentos do universo geek, as atividades culturais da semana e as notícias mais recentes dos esportes.

Alberto Carvalho, o Mapingua Nerd, destacou o lançamento do novo jogo da Ludic Studios, o Wind Runners. O jogo é um dogfight – termo usado para designar batalhas aéreas – que tem como protagonista um grupo de pilotas rebeldes em uma série de batalhas contra o Reino e suas ‘Tormentas’, bestas colossais de metal controladas por pilotos conhecidos como Santos.

Outra novidade é que neste domingo (25), os fãs de J. R. R. Tolkien se reunirão em 17 capitais do país, para o lançamento da nova edição de O Hobbit, lançada pela Harper Collins, em eventos realizados pela Livraria Saraiva.

Para quem gosta de filmes, a dica é curtir nesta quinta-feira (22), a estreia do remaque de 'Brinquedo Assassino', um clássico dos anos 1990, de terror. Na história totalmente nova, os mesmos produtores de 'It: A Coisa' apostam em uma pegada tecnológica, com temática que inclui a internet das coisas. Na sexta-feira é a vez da estreia da 3ª temporada de '13 Reasons Why', no Netflix.

O jornalista Isac Sharlon deu as principais dicas culturais da semana. Nesta quinta-feira (22), às 20h, a Amazonas Filarmônica sobe ao palco do Teatro Amazonas para homenagear o maestro Claudio Santoro com a apresentação de três obras: as “Sinfonias n.1 e n.6”, e a “Brasiliana”. O concerto, que terá regência do maestro Marcelo de Jesus, é uma realização da Secretaria de Estado de Cultura (SEC) e terá entrada gratuita.

No próximo fim de semana, a Biblioteca Pública do Amazonas abrirá as portas com uma programação especial , que inclui visita guiada, oficina, exibição de filmes e feira de troca de livros e gibis. As atividades, realizadas pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC), serão gratuitas e acontecerão pela manhã.

A partir desta quarta-feira (21) até sábado (24), o Colégio Lato Sensu realiza o evento ‘#SempreLato’ , em comemoração aos seus 35 anos de fundação. A ação visa reunir, ao longo dos quatro dias, egressos de 1984 a 2018 com o objetivo de celebrar e ‘matar a saudade’ de um dos centros de ensino mais tradicionais de Manaus.



No esporte, infelizmente a notícia não é da melhores. O Nacional foi o último time amazonense a ser eliminado da Copa Verde este ano. Fora de casa, o Naça empatou com o Paysandu em 0 a 0, na noite desta terça-feira (20), no estádio da Curuzu, pelas oitavas de final da Copa Verde.