3º Festival Literário e Cultural SESI começa nesta sexta em Manaus

A terceira edição do Festival Literário e Cultural SESI (FLICS) inicia nesta sexta-feira (23) e segue até domingo (25), no SESI Clube do Trabalhador, localizado na alameda Cosme Ferreira, bairro São José do Operário, Zona Leste de Manaus. A programação contará com apresentações musicais e teatrais, oficinas, palestras e workshops.

Como acontece desde a primeira edição, o FLICS homenageia uma personalidade literária da região, que neste ano será a jornalista e escritora Etelvina Norma Garcia, conhecida por sua dedicação ao estudo da história e da problemática econômico-social da Amazônia. Etelvina é autora de livros, como “Modelo de Desenvolvimento Zona Franca de Manaus – História, Conquistas e Desafios”, “Manaus, Referências da História”, “Amazonas, Notícias da História – Período Colonial”, entre outros.

Etelvina Garcia participa de bate-papo no espaço “Estação das Letras”, no primeiro dia do evento, na sexta-feira, com Romahs Mascarenhas e apresentação de Guilherme Cordelista, além de participar de roda de conversa sobre Manaus e seus 350 anos, na companhia de Orlando Holanda e Marcio Souza, no dia 24.

Fórum SESI de Educação

A novidade da terceira edição do FLICS é o Fórum SESI de Educação, com os temas “BNCC em foco”, sobre a Base Nacional Comum Curricular, e “Como transformar aulas em espetáculos memoráveis”, que acontecem no dia 24, das 8h às 12h, e “Inclusão, um desafio para Educação” no dia 25, das 9h às 12h. A programação é voltada para estudantes universitários das licenciaturas e professores das redes estadual, municipal e particular de ensino. As inscrições estão sendo feitas pelo sitio: http://www.fieam.org.br/sesi/banners-flics/.

Espaço Fliquinho

Com foco no público infantil, o “Espaço Fliquinho”, do 3º FLICS, contará com apresentações teatrais, como a CIA Trilhares e a peça “A linda flor”, oficinas de robótica, origami e desenho, contação de histórias, arte e pintura, gincana, jogos e o resgate de brincadeiras antigas, além da presença do Baby Shark (cover) para sessão de fotografias, no dia 24, a partir das 18h. A programação do dia 23 vai das 8h às 22h, e nos dias 24 e 25, das 16h às 22h.

Palco FLICS

“Estratégias e dicas para o Enem 2019” será o tema abordado em palestra pelo professor Renato Velas, na “Estação das Letras”, no dia 23, às 14h. Velas leciona geografia no Centro Educacional Adalberto Valle, Curso Alpha e Diferencial Vestibulares. Desde 2018 integra o corpo docente do “Projeto Conquistar”, da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc).

Na programação do segundo dia do evento, dia 24, a jornalista Mazé Mourão marca presença na “Estação das Letras”, a partir das 17h, com o “Café com a Nêga”, que terá como tema “História de Manaus”.

Auditório FLICS

A programação do “Auditório FLICS” terá talk-show, bate-papo informativo e descontraído sobre Web Jornalismo (cyber jornalismo), jornalismo online, jornalismo digital, com o jornalista Bruno Mazieri, o especialista em Marketing de Influência, João Artur e a “digital influencer”, Karen Mabel. O bate-papo será no dia 24, às 16h.

