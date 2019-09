Café promove sarau com exposição fotográfica e música em Manaus

A primeira edição do Sarau Lounge, evento do Café Armazen296, acontece nesta sexta-feira (23), a partir das 17h, na rua Rio Amapá, bairro Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus. O projeto foi idealizado pela casa para promover arte, cultura e entretenimento na capital amazonense.

Na primeira edição do sarau serão expostas fotografias da advogada Thammy das Neves Athayde, que tem imagens selecionadas em várias exposições em Manaus, como Rede Amazônica (2016), Caminhos do Olhar (2018) e “Instantes de Beleza”, promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole, em 2018, entre outras.

De acordo com a artista, é por meio da fotografia que se apresenta um novo olhar. “É possível fazer uma releitura do óbvio, ‘turistar’ na realidade alheia. Requer coragem, amor e respeito”, explica.

Também nesta sexta (23) acontece, a partir das 19h, a apresentação do músico Carlos Jr., integrante da Orquestra de Violões do Amazonas. Em seus 14 anos de experiência, já atuou ao lado de artistas e grupos como Yamandú Costa, Duo Assad, Ana Vidocic, entre outros. A apresentação também terá a participação especial do flautista Flávio Costa.

O Armazen296 é especializado em chás e cafés e oferece uma experiência gastronômica que funde o asiático contemporâneo à cozinha amazônica, com o requinte da “nouvelle cuisine”. Possui ainda ambientação inspirada na cultura indiana. O couvert artístico é de R$ 8.

*Com informações da assessoria.