Culinária amazonense é destaque em almoço temático no Senac

Manaus- Posta de Surubim grelhada com crosta de tapioca, rolinho de Aruanã recheado com banana na manteiga de ervas finas, moqueca manauara e outras delícias da culinária amazonense serão servidas no Restaurante-Escola do

Senac AM

na sexta-feira, (30), situado na rua Saldanha Marinho, Centro. O preço do kg é de 43,90.

Realizado tradicionalmente na última semana do mês, o almoço temático do Restaurante-Escola do Centro de Turismo e Hospitalidade (CTH) Senac AM homenageia as culinárias brasileiras e estrangeiras permitindo, assim, que os alunos e professores da área da gastronomia experimentem o desafio de produzir pratos diferenciados e saborosos para o público.

*Com informações da assessoria