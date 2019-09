Confira as estreias da semana nos cinemas de Manaus

Ansioso para saber quais as estreias da semana nos cinemas? O Portal Em Tempo preparou uma lista dos filmes que chegaram nesta quinta-feira (22) em várias salas dos cinemas em Manaus. Confira os filmes:

Brinquedo Assassino

| Autor: Divulgação

Gênero: Terror

Duração: 1h30

Classificação: 16 anos

Sinopse: Andy (Gabriel Bateman) e sua mãe se mudam para uma nova cidade em busca de um recomeço. Preocupada com o desinteresse do filho em fazer novos amigos, Karen (Aubrey Plaza) decide dar a ele de presente de aniversário um boneco tecnológico que, além de ser o companheiro ideal para crianças e propor diversas atividades lúdicas, executa funções da casa sob comandos de voz. Os problemas começam a surgir quando o boneco Chuck se torna extremamente possessivo em relação a Andy e está disposto a fazer qualquer coisa para afastar o garoto das pessoas que o amam.

Socorro! Virei Uma Garota

| Autor: Divulgação

Gênero: Comédia

Duração: 1h50

Classificação: 12 anos

Sinopse: Júlio (Victor Lamoglia) é um garoto tímido, praticamente invisível aos olhos de seus colegas de colégio. Um dia, ao ver uma estrela cadente, ele faz um pedido: deseja ser a pessoa mais popular da escola. Logo ele se transforma em uma garota, Júlia (Thati Lopes), que é extremamente popular. Sem saber como lidar com o corpo feminino que acabou de ganhar, ele precisa ainda lidar com a proximidade de Melina, a garota por quem é perdidamente apaixonado.

Os Brinquedos Mágicos

| Autor: Divulgação

Gênero: Animação

Duração: 1h37

Classificação: Livre

Sinopse: Bonecos infusores de chá são pequenas figuras de porcelana que ganham cores diferentes quando despejam chá em seus corpos, quanto mais profunda a cor, mais precioso é o boneco. Nathan é um boneco que vive em uma loja de chá com seus amigos, mas debocham dele por não conseguir ganhar cor. Quando um robô surge na loja dizendo ser do futuro, Nathan e seus amigos decidem se unir a ele e embarcar em uma aventura.

Bacurau

| Autor: Divulgação

Gênero: Drama

Duração: 2h12

Classificação: 16 anos

Sinopse: Pouco após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez. Quando carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer, Teresa (Bárbara Colen), Domingas (Sônia Braga), Acácio (Thomas Aquino), Plínio (Wilson Rabelo), Lunga (Silvero Pereira) e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa.

O filme Bacurau terá sessão exclusiva apenas na sexta-feira (23) e no sábado (24) no Shopping Ponta Negra e no Sumaúma Park Shopping. A estreia oficial acontecerá apenas na próxima quinta-feira, 29 de agosto.