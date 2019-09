‘Zona Tribal’ grava novo videoclipe no Museu da Cidade de Manaus

A fachada do icônico e belo edifício do Museu da Cidade de Manaus – Paço da Liberdade – serviu de cenário para as gravações do videoclipe da banda amazonense Zona Tribal. O mais novo produto audiovisual do quarteto manauara , intitulado ‘O Fim do Mundo Aconteceu e Deus Esqueceu de Avisar’, foi contemplado pelo Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2018.

O videoclipe levará a assinatura do videomaker Plínio Annunciato, da produtora paulistana Go Fast. “Mais uma vez estamos realizando o sonho de mostrar um pedacinho de Manaus, em mais um clipe do Zona Tribal”, comemorou o vocalista Mencius Melo. Para ele, o novo trabalho que deverá chegar às plataformas digitais da banda, como You Tube e Facebook, no final de setembro, apresenta com orgulho, as origens da banda.

“Seguimos mais uma vez, registrando nossa identidade, que é uma marca da banda, afinal, todos os nossos clipes anteriores foram gravados em Manaus, com a cara da nossa região”, destacou.

Identidade

De fato os videoclipes do Zona Tribal sempre reverenciam o Amazonas. Foi assim em ‘Guerrilha’ (2012), ‘Suicídio’ (2015), ‘Crônicas do Dia a Dia’ (2017) e ‘Poemas de Banheiro’ (2018). Todos foram gravados em ambientes históricos e icônicos de Manaus e todos estão acessíveis no You Tube e Facebook do quarteto. Com ‘O Fim do Mundo…’, não é diferente. “A banda tem esse respeito pela sua origem e isso é muito importante”, frisou o diretor paulistano Plínio Annunciato da Go Fast.

Ao todo foram três locações durante cinco dias de gravações, que envolveram uma equipe de doze pessoas, entre banda, figurantes e técnicos. “Tudo isso só foi possível graças ao Conexões Culturais, que é um oasis nesse deserto, que se tornou o fazer artístico no Brasil desses novos tempos”, finalizou o vocalista Mencius Melo.

Com informações da assessoria*