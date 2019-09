Planeta Rock 2019 agita Manaus no próximo sábado (24)

Manaus - A terceira edição do maior festival de rock da região amazônica está de volta, neste sábado (24), a partir das 20h, no Studio 5, localizado na avenida Rodrigo Otávio, Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus. Festival que já trouxe “Os Paralamas do Sucesso”, “Biquíni Cavadão”, “Frejat e Humberto Gessinger”, líder do Engenheiros do Hawaii em edições anteriores, neste ano conta com outros do rock brasileiro, as bandas Raimundos, CPM22 e a cantora Pitty.

A banda Raimundos traz para Manaus a turnê comemorativa aos 25 anos do lançamento do álbum homônimo de estreia. Nesta nova turnê, o baterista Fred Castro, baterista original, se junta a Digão (voz e guitarra), Canisso (baixo), Marquim (guitarra) e Caio (bateria). Eles não se encontravam no palco desde 2006.

A cantora Pitty retorna a Manaus com a turnê “Matriz” , o quinto da carreira. A roqueira volta às raízes sonoras e memórias afetivas. “É um disco que propõe uma simbiose entre esses sons do inconsciente da terra onde cresci com o rock, que é a minha linguagem”, explicou a cantora.

A banda Raimundos traz para Manaus a turnê comemorativa aos 25 anos do primeiro álbum | Foto: Divulgação

Em entrevista ao EM TEMPO , Pitty adiantou do que o público manauara vai prestigiar no Palco do Planeta Rock. “ Terão muitas novidades, repertório novo, os hits antigos, um show bem completo e energético. Estou com saudade e muito feliz de passar por Manaus com a nova turnê”.

O estudante Guilherme Nogueira, de 22 anos, acompanha o trabalho de Pitty desde o primeiro hit da cantora como carreira solo, sob o título “Máscara”, em 2003.

"Eu tinha apenas 6 anos de idade quando passei a me identificar com o trabalho dela. Pitty é uma artista fora dos padrões, tendo em vista que escolheu seguir uma linhagem musical, o 'rock', mesmo crescendo em um local onde a cena musical predominante é o axé. As minhas canções preferidas são as que provocam reflexões sobre a sociedade, à autoafirmação, e ao tempo como ‘Deja vu’, ‘Anacrônico’, ‘Semana que vem’ e ‘O Lobo’. Sem dúvidas esse show vai ficar marcado”, diz Guilherme.

Pitty foi uma das bandas de rock mais bem-sucedidas a partir da década de 2000, vendendo cerca de 5 milhões de álbuns. Seu disco de estreia “Admirável Chip Novo” (2003), foi o álbum do gênero mais vendido do ano. Depois surgiu outros sucessos como “Me Adora”, “Na Sua Estante”, “Equalize”, “Memórias”, “Teto de Vidro”, “Máscaras”, “Semana Que Vem”, entre outros.

Pitty é uma das atrações mais aguardadas do festival | Foto: Divulgação

A outra atração é a banda CPM 22 , que recentemente lançou o clipe “Honrar Teu Nome”, música editada em 2017 no álbum ‘Suor e Sacrifício’. O clipe foi idealizado pelo vocalista Fernando Badaui em homenagem ao pai. O vídeo foi gravado em Curitiba e conta com a direção de Kayo Perez. Logo no início o vocalista aparece escrevendo uma carta para o pai, junto com Phil, guitarrista da banda. Logo depois, surge o grupo tocando, numa cena descrita pelo diretor como uma “transição do homem que perde o pai”.

A atendente Tamara Bentes, de 25 anos, fã da banda desde a adolescência, fala da ansiedade em finalmente poder assistir ao show dos ídolos. “Gosto muito do CPM 22. Ouço as músicas desde a adolescência. Meu sonho sempre foi ir em um show deles, mas nunca conseguir ir nas outras vezes que eles estiveram em Manaus. Agora vou ter a chance de vê-los de perto e cantar muito. Estou super ansiosa”, confessou Tamara.

O show começa a partir das 20h | Foto: Divulgação

Passaportes

Os ingressos para o Planeta Rock 2019 podem ser adquiridos na Loja Moessner Exclusive, no Vieralves, e também pelo site da Alô Ingressos: aloingressos.com.br, ou pelas centrais localizadas nos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma. Os valores custam R$ 95 (meia), para pista premium, e R$ 155 (meia), para o camarote rock. Todos os ingressos comprados concorrerão, por meio de sorteio, a um Iphone XR.

Os interessados em adquirir o Camarote Rock Gold, que oferece open bar do início ao fim do evento com água, refrigerante, cerveja, vodka, uísque oito anos e gim, open food até às 4h, poderão comprar pelo preço especial de R$ 385.

De acordo com a organização, as 100 primeiras pessoas que comprarem os ingressos para o camarote ganharão um boné em couro personalizado com a marca do evento e uma camisa vermelha com a logomarca do espaço, que será de uso obrigatório.