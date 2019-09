Teatro Manauara apresenta show em homenagem aos Beatles

Sandro é reconhecido como cover oficial do cantor John Lennon no Brasil | Foto: Divulgação

Manaus- Alguns dos principais sucessos dos “The Beatles” , ainda considerados por muitos como a maior banda de todos os tempos, serão apresentados no Teatro Manauara, no Manauara Shopping, no dia (6) de setembro, com o show da banda Black Mersey e do cantor Sandro Peretto. Sandro é reconhecido como cover oficial do cantor John Lennon no Brasil e um dos registrados como cover oficial no mundo. Ele já chegou até a gravar no Abbey Road, estúdio onde a banda gravou algumas das suas principais músicas.



De acordo com a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Isa Lucena, a presença de um teatro dentro do centro de compras é uma oportunidade de fomentar ainda mais a cultura em Manaus. “O Manauara não é apenas mais um centro de compras e já está consolidado como espaço de lazer, arte e cultura. Os Beatles tocam diretamente no emocional de muita gente e o legado da banda ainda está fortemente presente nos dias de hoje. Esse show será um verdadeiro presente para os apaixonados pelo quarteto”, assegurou.

Sandro vai participar do show da banda Black Mersey interpretando John Lennon. Os outros integrantes também estarão totalmente caracterizados como Paul, George e Ringo. Segundo o baixista da banda, Rafael Marques, no repertório estarão músicas como “All you need is love”, “Please Please Me” e “Can't buy me love”.

Os ingressos já estão sendo vendidos na bilheteria do Teatro Manauara, localizado na praça de alimentação do Manauara Shopping. Mais informações podem ser obtidas através do número de telefone 92 99193-0405.

*Com informações da assessoria