Terceira edição da Semana de Teatro da UEA começa segunda (26)

A partir do compartilhamento de suas pesquisas, alunos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) propõem um reencontro da academia com a sociedade, em especial, um reencontro com os artistas que por décadas lutaram pela criação de um curso voltado para a linguagem teatral.

Trata-se da “Semana de Teatro”, promovida pelo Centro Acadêmico de Teatro, com produção de Felipe Maya Jatobá e Vitor Figueiredo. Serão três dias de programação gratuita, de 26 a 28 de agosto, na Escola Superior de Artes e Turismo (ESAT), Avenida Leonardo Malcher - 1728, bairro Praça 14 de Janeiro, sempre às 16h.

“A terceira edição conta com temas voltados à formação artística e reconhecimento histórico a todos que constroem a cena manauara no cenário teatral brasileiro. As atividades promovidas pelo evento trazem a formação artística e o empoderamento como parte do movimento de resistência artística no momento atual”, pontua Jatobá.

Programação

Na segunda-feira (26) haverá a mesa redonda “Academia, Arte e Política”, mediada pelo diretor e produtor cultural, Felipe Maya Jatobá,que vai discutir de que forma o estudo das artes está ou não ligado à manifestação política do coletivo e sua interferência no meio social.

Já na terça (27), as mulheres ocupam todas as falas na roda de conversa “Mulheres de Teatro”, que tem como objetivo principal proporcionar o reconhecimento de grandes nomes e referências de teatro e sua feminilidade no Amazonas, com mediação da atriz e diretora teatral Viviane Palandi.

“É de suma importância o registro desse momento de diálogo aberto entre todas as mulheres do teatro e todas as suas gerações, que juntas contribuem para sermos um corpo vivo na cena”, afirma Viviane. A roda contará com homenagens a mulheres do teatro amazonense, como Ednelza Sahdo, Ana Cláudia Motta, Koia Refskalefsky, Dione Maciel, Ana Oliveira, entre outras.

Fechando a programação, no dia 28, quarta-feira, acontece o workshop do ator, diretor e dramaturgo Lucas Sancho com sua pesquisa intitulada “O Ator Maestro”. Natural da cidade de Fortaleza (CE), Lucas fundou em São Paulo o núcleo O Ator Maestro, grupo de pesquisa e montagem de solos teatrais, tendo o ator como regente da cena.

A poética da pesquisa nasce de uma sistemática onde o ator é criador de todos os elementos que compõe o espetáculo, de maneira autodidata e autoral. “A pesquisa nasce de diversos encontros proporcionados pelo teatro. Hoje, continuo buscando possíveis intercâmbios com outros artistas, professores e coletivos que me tirem da zona de conforto

. O ator maestro é uma pesquisa aberta, constante, mutante e viva”, afirma Sancho, que em sua primeira visita a Manaus apresenta o primeiro espetáculo com base nessa pesquisa, “Dias de Setembro”, no dia 29 de agosto, às 19h no Casarão de Ideias, com entrada gratuita.

O evento

A Semana de Teatro, além de contribuir para a formação acadêmica, também trabalha na integração de diversos setores da comunidade da Praça 14 de Janeiro. Vitor Figueiredo cursa bacharelado em Turismo e traz da experiência de organização de eventos culturais, os potenciais encontros proporcionados por atividades dessa natureza. Intervenções performáticas e trechos de coreografias também serão apresentados durante todo o evento, de maneira a fazer-se pertencente ao lugar e à comunidade dos arredores da escola.