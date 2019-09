George Japa canta sucessos de Safadão neste sábado (24) no Moai

Após dividir o palco com Wesley Safadão, George Japa causou um estrondoso sucesso e conquistou de vez o público manauara. Neste sábado (24), o cantor amazonense se apresenta no Moai Restobar, situado na Avenida do Turismo, Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A festa terá início às 21h e no repertório de Japa terá grandes sucessos de Safadão, com que em breve ele gravará uma música.

O cantor é dono de diversos hits e um dos mais badalados da cidade. Com mais de 60 mil seguidores, Japa lota as casas onde se apresenta. Além dele, se apresentam na noite o cantor Maykinho com um repertório repleto de forró e Vibe A+ que colocam todo mundo para dançar.

Para curtir a festa sem pagar nada, o Moai Restobar disponibiliza uma lista Vip nas redes sociais oficiais (@moairestobar), que garante entrada gratuita até a meia-noite. Após este horário, a entrada passa a custar R$20. A área vip com direito a open bar de Itaipava, catuaba, caipirinha e caipiroska até as 04h da manhã custa R$50.

O Moai reserva ainda um espaço para os aniversariantes que desejam comemorar no local. Mas é necessário fazer reserva pelo (92) 98143-3602. Os aniversariantes ganham mesa reservada, lista vip para os convidados até as 00h, combo de Hulk e Nordk.