Projeto 'Elas na Cena' promove workshop e shows de hip-hop em Manaus

Contemplado pelo Edital de Conexões Culturais 2018, da Prefeitura de Manaus, o projeto “Elas na Cena” promoverá nesta sexta-feira (23), e no sábado (24), uma série de atividades voltadas ao hip-hop. A programação acontecerá no Largo São Sebastião, Centro, e é gratuita.

Na sexta-feira, a primeira intervenção acontecerá a partir das 17h, com a realização de um workshop que abordará os quatro elementos do hip-hop, com a b-girl Rayara Bernardes. Em seguida, às 18h, a grafiteira Kina promoverá uma palestra e realizará graffitis.

A partir das 19h, terá início o show dos “4 Elementos Elas na Cena”. DJ Pãmmy realizará a trilha sonora, MC Catarina apresentará suas letras autorais com ênfase na vida e costumes nortistas. As b-girls Rayara Bernardes e Lany Borges farão apresentações individuais e em grupo, e a grafiteira Kina evidenciará as paisagens amazônicas nos seus graffitis.

Sábado

No dia 24, a partir das 17h, além das artistas do “Elas na Cena”, haverá a presença de convidados, entre eles: DJ Marcos Tubarão, MC Pedro Renan e a dançarina Beatriz Gonçalves.

Segundo o idealizador do projeto, Idevan Santos, o DJ Carapanã, a proposta do evento é ressaltar a importância da mulher na cena do hip-hop e rap, bem como na arte em geral.