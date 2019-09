Vídeo: Festival Literário e Cultural do Sesi é tema da Quinta Cultural

Ayda Rodrigues recebeu nesta quinta-feira (22) a pedagoga Genilda Tinoco | Foto: Mayson Dantas

Manaus - A Revista Web News da Web TV Em Tempo, apresentado pela jornalista Ayda Rodrigues, recebeu nesta quinta-feira (22) para o programa Quinta Cultural, a pedagoga Genilda Tinoco, para falar sobre Festival Literário e Cultural do Sesi (Flics), que inicia nesta sexta-feira (23), com programação até domingo (25), de 8h às 17h. no Clube do Trabalhador (Sesi).

Como a finalidade do festival é a democratização da arte em todas as linguagens, ou seja, literatura, música e teatro, Genilda Tinoco destaca que toda a comunidade escolar do Sesi é envolvida na realização do projeto. “As crianças participam trazendo pesquisa de casa, troca de ideias em sala de aula; com participação do corpo docente, e gestoras da escola. Então temos toda a equipe envolvida para o evento, que mistura imaginação com a realidade", destaca Genilda.

Este ano, o Flics apresenta novidades como: o Fórum de Educação, que aborda assuntos como inclusão social como um desafio na realidade pedagógica e a participação da historiadora e escritora Etelvina Garcia.

Segundo Genilda Tinoco, o Fórum de Educação é gratuito, está com inscrições abertas e tem vagas limitadas. "O fórum vai abordar temas importantes da nossa realidade ", destaca a pedagoga. E a participação da escritora Etelvina Garcia vai ocorre a abertura do evento, na sexta-feira (22) às 18h com a abertura do evento e um bate-papo com a escritora. "A Etelvina foi escolhida devido sua grande contribuição ao retratar a história social e econômica da Amazônia". destaca a pedagoga.

O Flics também vai contar com programação para crianças e jovens, como workshops e exposições. "O evento é recheado de novidades, com as oficinas para o público infantil e adulto. É um evento para a família". Entre as atividades para jovens está as dicas para o Enem 2019 e conteúdos de Robótica. E para as crianças, a produção de histórias, oficina de pinturas telas e a estimulação de produções literárias por meio de contação de histórias e encenação.

