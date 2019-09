Manaus terá programação especial com muita música no McDia Feliz 2019

O momento de mobilização para a arrecadação de recursos em prol da saúde e da educação infanto-juvenil acontece neste sábado (24). Os restaurantes McDonald's darão a largada para a solidariedade, destinando as vendas dos sanduíches Big Mac aos projetos sociais apoiados pelo Instituto Ronald McDonald e Instituto Ayrton Senna.

Durante todo o dia os restaurantes McDonald’s de Manaus terão uma extensa programação para toda a família, com shows musicais de ritmos variados. Nesta sexta-feira (23) haverá um esquenta no restaurante da avenida Djalma Batista com a participação da influenciadora e apresentadora Vivian Amorim.

Ela estará a partir das 10h tirando fotos e fazendo a entrega dos tickets para quem adquirir antecipadamente. Além disso, haverá show de artistas locais das 10h às 21h. Entre as atrações estão Jôci Carvalho, Official 80, Elias Moreira, Fabinho Machado, Paulinho Vianna, Bruno Santos, Beatriz Leal, Banda Lage 58, Fernanda Moura e Dueto Romântico.

No sábado, o McDia Feliz inicia às 10h nos restaurantes da Djalma Batista, Manauara Shopping, Shopping Ponta Negra e Amazonas Shopping.

Além disso, a abertura oficial do evento contará com a participação dos representantes do Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer do Amazonas (GACC-AM), instituição beneficiada pela campanha.

Os restaurantes participantes da ação estão localizados na restaurantes da Djalma Batista, Manauara Shopping, Shopping Ponta Negra e Amazonas Shopping. | Foto: Divulgação

Confira a programação:

Restaurante Djalma Batista

10h às 11h – Show de Magda Loiana

11h às 12h – Show Lucélia Souza

12h às 13h – Show banda Kduo

13h às 14h – Show Lorenzo Fortes

14h às 15h – Show Hemily Lira

15h às 16h – Show grupo JC Seven

16h às 17h – Apresentação Coral do GACC

17h às 18h – Show Ellem Mendonça

18h às 19h – Show banda Moriah

19h às 20h – Show Natacha Malízia

20h às 21h – Show Paulinho e banda

21h às 22h – Show banda Los Trouxas





Restaurante Shopping Ponta Negra

13h às 14h – Show banda Vibe A+

14h às 15h – Show Rayk William

15h às 16h – Show Felipe e Eduardo

16h às 17h – Show Júlia Carvalho

17h às 18h – Show Babi Ferreira

19h às 20h – Show Nill Oliveira

20h às 21h – Show Davi Brito

21h às 22h – Show Thiago Pacheco





Restaurante Shopping Manauara

13h às 14h – Show As Renatas

14h às 15h – Show Izabel

15h às 16h – Show Ramon Lopes

16h às 17h – Show Marcos Mello

19h às 20h – Show Marcos Paulo

20h às 21h – Show Nete Lima

21h às 22h – Show Emerson Dias

*Com informações da assessoria.