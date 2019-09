'Gramophone em Estúdio' é lançado neste sábado (24) em Manaus

A banda Gramophone, há três anos na estrada, lança seu primeiro álbum neste sábado (24) a partir das 19h, com show no Les Artistes Café Teatro, localizado na avenida Sete de Setembro, Centro de Manaus. O projeto, que tem o apoio da Prefeitura de Manaus, tem entrada gratuita e classificação etária de 18 anos.

“Gramophone em Estúdio” é um projeto contemplado pelo Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2017, da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e, além do primeiro álbum, contempla também o registro em audiovisual de uma live session, gravada em estúdio, junto a uma plateia de família, amigos e apoiadores. O produto audiovisual também segue as recomendações para incentivo da acessibilidade, incluindo audiodescrição e tradução em Libras. Além disso, um dos aspectos de força do projeto será a contrapartida voltada para uma escola comunitária.

Marielle, autocuidado e formação

As dez músicas do disco mostram a maturidade sonora traduzida em canções sobre amor, mas também sobre temas atuais e necessários, como justiça por Marielle e tudo o que ela representa. O álbum também aborda a necessidade do autocuidado, com a música “Mantenha a Distância”, e esperança e igualdade em “Doce Vida”, canção dada de presente pelo artista Milton Cunha, da banda Cabocriolo.

“É um registro de como estávamos emocionalmente, passando por esse processo de trabalhar integralmente com a música e lidar com as expectativas das pessoas próximas e íntimas” afirma a vocalista da banda, Vivian Gramophone.

O que iniciou como um quarteto, ainda em 2016, durante o fervor cultural que foi o Ocupa MinC em Manaus, se tornou uma das bandas mais celebradas no cenário alternativo da música amazonense.

“Cantar, levar reflexão, consciência e bons pensamentos por meio da música, é uma missão para mim. Me ajuda a pensar, através da arte, em formas de contribuir com a sociedade porque tem gente morrendo, tem gente se matando. E queremos levar uma mensagem de superação e de alerta”, conta Vivian.

Em repertórios que passam pelo samba, rock, forró, jazz, carimbó e MPB, a Gramophone se destaca tanto pelas releituras de canções quanto pelas composições autorais.

Contrapartida à comunidade

A contrapartida da banda se dará em forma de uma atividade de musicalização infantil, voltada às crianças da Escola Municipal Maria das Graças, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus. “A atividade acontecerá no formato de concerto didático, sob a coordenação do Robson Andrei, que também é professor de música para crianças. Na atividade, cada integrante apresentará seu instrumento, convidando os alunos para interagirem na prática”, explica Vivian.

O evento de lançamento contará também com o show de abertura da banda Os Tucumanus, que representa grande referência no trabalho dos próprios integrantes da Gramophone.

Serviço

O quê: Lançamento do álbum “Gramophone em Estúdio”

Quando: 24/8 (sábado), a partir das 19h

Onde: Les Artistes Café Teatro – Av. Sete de Setembro, 377, Centro

Quanto: Gratuito

*Com informações da assessoria.