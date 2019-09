Heineken e Natura vão reciclar copos plásticos usados no Rock in Rio

Com o propósito de estimular ações de impacto positivo, contribuindo para a economia circular dos produtos, e fazer um convite para que as pessoas sejam agentes de transformação da sociedade, as marcas Heineken e Natura firmam parceria inédita para o Rock in Rio 2019, que mais do que o maior festival de música e entretenimento do mundo é uma experiência de transformação.

A iniciativa transformará os copos de plástico, descartados durante os sete dias do festival, em embalagens da linha Natura Humor. A expectativa é de que aproximadamente 2,5 milhões de copos sejam reciclados.

A mobilização entre as marcas também contempla diversas comunicações de incentivo à reutilização de materiais, convidando o público a refletir sobre a prática de reciclar e a respeito do consumo consciente. "Estamos muito animados com esta parceria inédita com a Natura. Juntos, concretizamos uma solução circular, onde resíduos plásticos se transformam em matéria-prima, bom para o meio ambiente e em linha com os nossos compromissos de sustentabilidade. Esse projeto traz benefícios diretos tanto para a comunidade quanto para o planeta", comenta Ornella Guzzo Vilardo, Gerente de Sustentabilidade do Grupo Heineken no Brasil.

A ação propõe estimular a economia circular, começando o ciclo com cooperativas locais, que já trabalham em parceria com o festival, e irão separar e dar um destino correto aos resíduos plásticos gerados durante o evento. Estes materiais coletados serão encaminhados para a Braskem, empresa parceira do projeto e fornecedora de resina plástica para a fabricação de embalagens da Natura. Com uso de materiais reciclados pós-consumo a previsão é gerar, aproximadamente, 10 toneladas de resina, que darão origem a cerca de 670 mil tampas do Deo Spray Corporal Humor.

"A Natura tem um compromisso histórico com a sustentabilidade, que é um dos pilares de atuação da marca. Desde 2007, somos uma empresa Carbono Neutro e acreditamos que o compromisso de reduzir as emissões de carbono e gerar impacto positivo na sociedade e no meio ambiente é um desafio coletivo", explica Maria Paula Fonseca, diretora global da marca Natura. "A parceria com a Heineken é mais um desdobramento do movimento ´Todos Juntos #PorUmMundoMaisBonito', no qual fazemos um convite para que as pessoas se engajem na construção de um mundo melhor", completa a executiva.

Ato de transformar copos reciclados em embalagem de perfume, convida público a refletir sobre a prática do consumo consciente | Foto: Divulgação

A iniciativa também evitará a emissão de até 15 toneladas de CO2 para a atmosfera, mesma quantidade que um carro produziria ao dar três voltas ao redor do planeta Terra - cerca de 38 mil km. "A Heineken® é patrocinadora do Rock in Rio desde 2011 e, em consonância com o posicionamento do festival, no preocupamos em trazer ativações que reforcem a importância de reciclar os copos usados dentro da Cidade do Rock.

Em 2019 estamos dando um passo à frente e, de fato, mostrando aos consumidores que um objeto usado pode ser resignificado e ter uma vida longa. O cuidado com o meio-ambiente deve ser uma preocupação compartilhada e queremos ser provedores de hábitos positivos e sustentáveis para o planeta em que vivemos", finaliza a diretora das marcas premium do Grupo HEINEKEN no Brasil, Vanessa Brandão.

O hotsite que explica melhor a ação estará no ar a partir do dia 29 de agosto: https://www.heineken.com.br/orockserenova