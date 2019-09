Cartunista amazonense lança site 100% charge sobre o cotidiano do AM

Manaus - O cartunista amazonense Jack Cartoon , 52, gosta de voltar à infância para explicar como virou cartunista. Em Manaus, onde nasceu, desenhava como toda criança. Com a chegada da maturidade, seguiu traçando suas ideias munido de lápis e papel.

Charge de Jack Cartoon, originalmente publicadas na revista SATIRI COMIX entre 2009 e 2012 | Foto: Jack Cartoon

A explicação pode parecer simples frente ao sucesso de um cartunista de 33 anos de carreira. O profissional começou publicando cartuns em jornais do Amazonas. E hoje imprime sua crítica política e social no site próprio de charge ‘o Ralho’, considerado o primeiro site do Amazonas 100% charge.



“Entre os sete a oito anos de idade eu já gostava de rabiscar. E por incentivo do meu pai e também pela influência e contato com autores de histórias em quadrinhos como Ziraldo e Maurício de Souza, tomei gosto pelo desenho”, explica.

Depois, com o advento do jornal, nos anos 70 e 80, o cartunista desenhava

charge política para alguns partidos aqui em Manaus como PCdoB e PT. E em 1994 foi contratado pelo jornal EM TEMPO para criar as charges do dia. “Fiquei quase 15 anos no jornal, saí praticamente quando o jornal foi vendido. Eu fui por muito tempo chargista empresarial”.

Charge publicadas no jornal Amazonas Em Tempo entre 1995 e 2007 | Foto: Jack Cartoon

Escola de arte Jack’s Cartoon oferece bolsas de estudo



Desde o início dos anos 90, o desenhista já gostava de lecionar. Por conta disso ele montou a escola Jack’s Cartoon que ministra aulas de desenho artístico, uma das escolas mais tradicionais de desenho em Manaus.

O profissional percebeu que existem famílias que não têm condições de custear bolsas de estudo para os filhos, então resolver oferecer bolsas de estudo de desenho gratuitas para alunos da rede pública. É a forma como a Escola Oficina de Artes Jack’s Cartoon resolveu fazer o bem. Localizada na rua 24 de Maio, 590, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Todo dia 15 de dezembro, no aniversário da escola, Jack distribui bolsas de estudo para crianças de família de baixa renda. | Foto: Jack Cartoon

“Todo dia 15 de dezembro, no aniversário da escola, eu distribuo bolsas de estudo para crianças de família de baixa renda. Pais que não teriam condições de pagar a matrícula no valor de R$350 e a mensalidade de R$ 300 têm essa oportunidade no período das férias de dezembro. Eu concedo essas bolsas de 100% e as crianças ficam nesse período das férias de dezembro a fevereiro”, conta.



Eleições 2020

O cartunista está produzindo conteúdos para as eleições de 2020 | Foto: Jack Cartoon

O cartunista decidiu fazer o próprio site com a participação de cartunistas do sul do país. Os artistas produzem conteúdos diariamente e estão preparando materiais para as eleições para prefeito e mostram por meio de charge quem são os candidatos e o dia a dia deles.



“Nós hoje vivemos ‘a era da imagem’. E a charge expressa uma opinião e uma ideia por um único desenho. Então o impacto é muito grande. Às vezes as pessoas não têm o hábito de abrir o link para ler a matéria. E a charge já vem lúcida, forte, impactante. Nessa era da supervalorização da imagem, das ilustrações o papel da charge é muito importante para atingir um grupo, direcionar a informação, a crítica por meio de um desenho”, enfatiza.

Jack homenageia Ziraldo em livro

Jack Cartoon foi um dos 85 artistas escolhidos para homenagear Ziraldo, um dos maiores cartunistas do Brasil, | Foto: Leonardo Mota

Em abril do ano passado, Jack Cartoon foi um dos 85 artistas escolhidos para homenagear Ziraldo, um dos maiores cartunistas do Brasil, no livro “Ao Mestre com Carinho – Ziraldo 85 no traço de 85 talentosos cartunistas”. A obra é organizada pelo curador da Casa de Cultura Ziraldo, Edra, e conta com a colaboração de Zélio e Geraldinho, irmãos de Ziraldo.



Segundo o cartunista amazonense, o convite para participar do livro veio diretamente do organizador da obra. “Cada um enviou uma caricatura abordando as características de Ziraldo, os personagens. O Ziraldo é um patrimônio nosso. Um dos maiores cartunistas do Brasil e do mundo. Então nada mais justo do que nos seus 85 anos o Edra editar o livro junto com a editora Melhoramentos”, explica.



Trabalhos extras

Obras de arte do cartunista amazonense | Foto: Leonardo Mota

O cartunista amazonense também trabalha com encomenda de charge para clientes que desejam presentear pessoas especiais com um desenho como no dia dos namorados, das mães, dos pais, aniversários. E também quem quer presentear a si mesmo com uma caricatura para publicar nas redes sociais. O valor da charge é a partir de R$ 200.



“Com a qualidade da charge só eu faço em Manaus. Eu fui pioneiro em valorizar a arte aqui na capital. Antes era visto antes como só ‘desenha aí’. Quando eu fazia charge editorial o desenho teve um peso maior, mais do que a fotografia. A arte da caricatura é tão antiga quanto a criação do jornal”, comenta.

Outras contribuições de Jack

Nas horas vagas, Jack Cartoon também é o “Wolverine do Amazonas”. | Foto: Leonardo Mota

No início dos anos 90, Jack já lecionava artes, desenhos e ofícios dos sonhos no Centro de Artes da Ufam (Caua). Jack tem 25 anos como arte educador e 33 anos chargista. “Formei uma geração de profissionais chargistas. Muito estão trabalham em portais, em agência de publicidade”, diz.

Jack também criou a gibiteca, especialmente para alunos. Em 1998 foi o criador do Salão Internacional de Humor com apoio da Secretaria de Cultura do Estado.

Cartunista amazonense contribui com sua visão contestadora, humorística e diária da realidade | Foto: Leonardo Mota

Em 2000 realizou o maior evento com a participação de mais de 40 países. E em 2014 criou o primeiro salão de humor de Manaus com a temática da copa.



Nas horas vagas, Jack Cartoon também é o “Wolverine do Amazonas”. Ele interpreta seu personagem favorito.

Cartunista critica queimadas por meio de desenhos

Jack criou tirinha criticando as queimadas | Foto: Jack Cartoon