O que fazer no fim de semana em Manaus? Confira agenda cultural

A agenda dos espaços administrados pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC) está movimentada neste fim de semana. Entre os eventos, estão exibição de filmes, espetáculos de teatro, desfile recreativo infantil, oficinas e palestras, feira de troca de livros, e a abertura do 63º Festival Folclórico do Amazonas (categoria Ouro). A maioria dos eventos tem entrada gratuita. Confira!



Sexta-feira (23)

Das 13h às 17h, os coletivos Frêmito Teatro (AP) e Agrupamento Cynétiko (SP) oferecerão a oficina de teatro “O Ator Fluvial” no Centro Cultural Usina Chaminé (avenida Manaus Moderna, s/nº, Centro). As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no local, 30 minutos antes do início do curso. As vagas são limitadas a 30 pessoas. A classificação indicativa é de 14 anos.

No Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, s/nº, Centro), a partir das 14h, acontecerá o encerramento do ciclo de palestras realizado em alusão ao Dia Mundial da Fotografia. Sebastião Areque abre a programação com a palestra “Colorimetria para o Audiovisual”; e às 15h, Anderson Yamada falará sobre o “Mercado de fotografia sensual e seus problemas”. A entrada é gratuita.

O espetáculo faz releitura de uma das mais conhecidas histórias da mitologia grega | Foto: Divulgação

Às 19h, no Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, s/nº, Centro), o Grupo Experimental de Teatro do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro encenará o espetáculo “Nós, Medeia”, releitura de uma das mais conhecidas histórias da mitologia grega. Com direção de Ednelza Sahdo e produção de Elias Monteiro, a montagem traz no elenco os alunos do Liceu e atores convidados. A peça será reapresentada no sábado (24/08), no mesmo horário. A entrada é gratuita, e a classificação é livre.

Cleópatra”, “Conto de Aram” e “O Imperador e o Rouxinol” são algumas das histórias contadas no espetáculo "Sonhos na Areia" | Foto: Divulgação

No Teatro Amazonas (avenida Eduardo Ribeiro, 659, Centro), às 20h, a artista francesa Lorène Bihorel apresentará o espetáculo “Sonhos na Areia”, da companhia Sable d’Avril, no qual cria desenhos na areia para contar diversas histórias. “Cleópatra”, “Conto de Aram” e “O Imperador e o Rouxinol” são algumas das histórias contadas por Lorène. Durante uma hora, a artista manipulará a areia em uma mesa de luz. A ação, capturada por uma câmera, será retransmitida em um telão. O evento é realizado pela Embaixada da França e Instituto Francês do Brasil, com apoio da SEC, e tem entrada gratuita.

Sábado (24)

A programação do sábado começará cedo, com atividades na Biblioteca Pública do Amazonas (rua Barroso, 57, Centro). Das 9h ao meio-dia acontecerá a oficina “Técnicas Para Fotografia com Smartphone”, na qual o instrutor Nilton Leal ensinará técnicas fotográficas e dinâmicas práticas para fotografar com o celular. As inscrições serão gratuitas e realizadas no local. No mesmo horário, os visitantes poderão conhecer o prédio e suas exposições, e consultar o acervo de literatura e da gibiteca. O acesso é gratuito.

No Cineteatro Guarany (Vila Ninita, avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro – Anexo do Centro Cultural Palácio Rio Negro), a partir das 9h, acontecerá a palestra “Arte Digital”, com Rafael Moraes e Markus Santos, participantes da exposição “Artistas Emergentes”. As inscrições são gratuitas e serão realizadas na hora do evento. A idade mínima para participação é de 12 anos.

À tarde, das 14h às 17h, acontecerá o “Desfile Recreativo Cristal de Neve”, no Palacete Provincial, no qual 30 crianças, com idades de 1 a 10 anos, mostrarão de forma lúdica as técnicas de passarela. Para assistir, o acesso será gratuito.

O Cineclube de Arte deste fim de semana exibirá produções do projeto “Cineastas em formação”, coordenado por Walter Fernandes e Davi Oliveira. Do curso, que abrangeu desde a história do cinema, produção de roteiro, pré-produção, filmagem e finalização, resultaram os curtas-metragens que serão apresentados no cineclube. São eles: “Jackselene”, de Maria Yole Bezerra; “Insana”, de Rogério Velame e Rejane Vitor; “Exílio”, de Waldick Junior e Thiago Costa; “Clarice”, Mario Jorgi e Hina Oliveira; e “Ressonância”, de Caio Cesar e Hyago Alves. A partir das 18h30, no Cineteatro Guarany.

Às 19h acontecerá a abertura do 63º Festival Folclórico do Amazonas – Categoria Ouro, no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo). A primeira noite contará com a apresentação de Estrelinha (Garrote Regional), Sensação da Raiz (Ciranda), Maravilha (Ciranda), Galante de Manaus (Boi Bumbá Master A), Corre Campo (Boi Bumbá Master A) e Garanhão (Boi Bumbá Master A).

Realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da SEC, o evento segue até o dia 31 de agosto com apresentações de Bumbás Regionais e Tradicionais, Cacetinhos, Cirandas, Danças Alternativas, Danças Nacionais, Nordestinas, Regionais e Internacionais, Garrotes Regionais e Tradicionais, Quadrilhas (Cômicas, de Duelo e Tradicionais) e Tribos. O acesso é gratuito.

Eduardo Sterblitch e Renata Gaspar apresentam a peça “Tio”, às 20h, no Teatro Amazonas. Trata-se de uma comédia existencial intergaláctica, um manual para o turista interplanetário que quer viver a experiência da civilização humana. Sterblitch e Gaspar são seres que dão vida a mais de 60 personagens, conduzindo a plateia numa vertiginosa, estranha e divertida investigação sobre o funcionamento do ser humano. Os ingressos custam R$ 80 (plateia e frisas), R$ 70 (1º e 2º pavimentos) e R$ 50 (3º pavimento), e estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas e pelo site bilheteriadigital.com/teatroamazonas. A classificação indicativa é de 12 anos. Haverá reapresentação no domingo (25/08), às 19h.

Domingo (25)

Para participar é preciso levar livros e gibis, que são avaliados no ato da entrega e trocados por cupons | Foto: Michael Dantas/SEC

A 34ª edição da Feira de Troca de Livros e Gibis na Biblioteca Pública acontece neste domingo (25/08), com das 8h ao meio-dia. Para participar é preciso levar livros e gibis, que são avaliados no ato da entrega e trocados por cupons, que por sua vez dão o direito de realizar a troca do livro por outro livro, e do gibi por outro gibi ou livros de literatura infantil. Não são aceitos livros didáticos, técnicos e escolares. Paralelamente, haverá a visita guiada “Bibliotour” e exibição de filmes. A entrada é gratuita.

No Sambódromo, a segunda noite do 63º Festival Folclórico do Amazonas – Categoria Ouro terá apresentações de Brilho do Campo (Garrote Tradicional), Manaú (Tribo), Clamor de um Povo (Bumbá Regional), Pidá Djapá (Cacetinho), Olinda na Roça (Quadrilha Tradicional), Tira Prosa (Bumbá Tradicional), Curió (Dança Regional), Caxemira (Dança Internacional), Kayapós (Tribo), Justiceiros do Sertão (Dança Nordestina) e Café do Ajuricaba (Dança Nacional). A programação inicia às 19h, com acesso gratuito.

*Com informações da assessoria.