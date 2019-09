Netlix lança nova temporada de '13 Reasons Why'

A Netflix lançou, nesta sexta-feira, (23), a terceira temporada de "13 Reasons Why". Após diversas críticas de internautas por causa da falta de cuidado com a série, a empresa streaming decidiu produzir vídeos que abordam temas como bullying, depressão e estupro.



A ação é uma forma de ajudar adolescentes a entender como lidar com as situações que a série mostra e a ter uma reflexão sobre o que aconteceu com alguns personagens: "A agressão sexual é um tema comum em 13 Reasons Why. Personagens questionam como suas decisões impactaram o resultado. Alguns personagens ignoraram os sinais de consentimento".

Há cerca de um mês, a Netflix divulgou que a empresa decidiu cortar a cena de suicídio de Hannah (Katherine Langford) no fim da primeira temporada de "13 Reasons Why". Na nova temporada, o personagem principal é Bruce, acusado de estuprar Hannah e Jessica (Alisha Boe). A premissa é descobrir quem foi o responsável pela morte do valentão.