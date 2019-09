Maria da Paz com ajuda de Rock deixa Josiane na miséria

Nos próximos capítulos de "A dona do pedaço" , Maria da Paz (Juliana Paes) dará um golpe em Josiane (Agatha Moreira) com a ajuda de Rock (Caio Castro), Agno (Malvino Salvador) e Téo (Rainer Cadete).

Segundo a coluna da "Patrícia Kogut", tudo começará quando a boleira decidir se vingar de Josiane depois que ela se apoderar da mansão e da fábrica de bolos.

Maria da Paz chamará Rock e Téo e pedirá que eles pensem numa forma de fazer a moça perder tudo o que conquistou.

Maria da Paz perguntará se os dois concordam em participar do plano e eles responderão que sim. Depois, Téo dirá que não sabe como deixar a filha de Amadeu (Marcos Palmeira) pobre, mas Rock terá uma ideia:

Téo e Rock conversarão com Agno, que pensará em apresentar Josiane a um investidor que sugira aplicações de risco. O fotógrafo, então, se reaproximará da ex-namorada e a convencerá de que seu dinheiro não está rendendo como deveria.

Josiane logo irá procurar o ex-marido de Lyris (Deborah Evelyn) para pedir dicas financeiras e será apresentada ao investidor Bill (ator ainda não escalado).

Orientado por Agno, o especialista recomendará que Josiane aplique uma grande quantia na compra de diamantes ilegais.

Bill vai retirar uma parcela do montante como pagamento por seus serviços e investirá o resto. Com o mau negócio, a jovem acabará perdendo todo o dinheiro. O rapaz, então, dará uma comissão para Agno por ter intermediado tudo.

Ao saber do ganho do empresário, Téo pedirá que ele devolva parte do dinheiro para Maria da Paz, verdadeira dona da fortuna usada por Josiane.