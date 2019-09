MAG realiza evento em Manaus para celebrar 'Dia do Artista'

Manaus - Em celebração ao Dia do Artista, a comunidade de artistas, Manaus Artist Gang (MAG), realiza neste sábado (24), a partir das 9h, a segunda edição do “Dia do Artista - MAG”. O evento, que conta com apoio do coletivo Poiésis, ocorrerá no Coworking, localizada na rua Judith Motta, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. O acesso é gratuito.

A ilustradora Luciana Rabello, de 24 anos, idealizadora, contou que a inspiração para o projeto, partiu do método usado pelo Girls Artist Gang, comunidade de desenhistas e ilustradoras, que trabalham em divulgação de várias garotas de todo Brasil nas redes sociais, principalmente pelo Instagram.

“A intenção do projeto é reunir os artistas de Manaus, desenvolver uma relação maior entre eles. Queremos também ajudá-los em seus momentos de bloqueio criativo, além de dar-lhes o devido reconhecimento. Nós divulgamos suas artes e procuramos estimular o processo de criação por meio dos desafios. Lançamos todo mês um tema para que eles desenvolvam suas ilustrações relacionadas à temática, a fim de que recebam a valorização que merecem”, contou Luciana.

Um dos desafios propostos pelo MAG foi o tema "Lendas". Os artistas realizaram diversas ilustrações exaltando a cultura local com histórias como Mapinguari, Curupira, dentre outros.





Neste ano, o evento conta com programação especial para os interessados no cenário artístico local.

Programação:

A Godê Escola de Arte oferece oficinas de aquarela, ilustração, lettering e cartoon e sketch. Os coletivos artísticos MáTinta, Poiésis, Resistência Mana, As Nortistas, AJURI, Grupo XMAO, C4 e Duas Linhas falarão contarão um pouco da sua trajetória na capital amazonense e seu próximos projetos. Os artistas presentes irão realizar atividades recreativas como “Desenho e Troca” e “Escolha alguém para ilustrar”.

A partir das 14h, a programação fica por conta do grupo “Slam na Praça” onde irão realizar uma competição de poesias, que premiará os três melhores poemas em dinheiro mais uma ilustração do artista Stanley Rodrigues. Ao mesmo tempo, o tatuador Leonardo Rezende estará oferecendo o Flash Day Tattoo aos frequentadores interessados até às 18h.

Ilustração da chamada para o evento | Foto: Divulgação

O evento também terá roda de conversa, às 15h, para compartilhar as experiências entre os próprios artistas e com o público. A fotógrafa Caroline Lins , artista 3D Raphael Moraes, artista contemporânea Bruna Mazzotti, artista visual Hadna Abreu, a dupla The Hablo Rayssa Tavares e Eduardo Medeiros, o quadrinista Romahs Mascarenhas, o ilustrador César Edgar e o grafiteiro Stanley Rodrigues farão parte da discussão.

Para embalar mais o encontro, o coletivo Erva Daninha realizará uma pequena apresentação do espetáculo Estrangeiro , a partir das 17h. O coletivo também apresentará a pré-estreia da peça “Rua 9”, e exibição de “Cabô”, performance autoral do artista Vitor Rocha.

Para os interessados em roteirização, os artistas Luiz Andrade , Ademar Vieira e Evaldo Vasconcelos, integrantes do "Boteco dos Roteiristas", estarão à disposição para ensinar como ser um roteirista, a partir das 18h30.

A programação se encerra com os shows das cantoras Bia Ventureli e Gabi Farias, a partir das 19h. Durante toda a programação do evento, os grafiteiros Stanley Rodrigues, Hugo, Kina e Domis estarão fazendo sua arte ao vivo no muro do local. O evento também conta a exposição e venda dos produtos dos artistas participantes.

Serviço

Dia do Artista – MAG

Quando: Sábado (24)

O evento acontece neste sábado (24) na Casa Coworking, localizada na rua Judith Motta, bairro Parque 10. | Foto: Divulgação

Horário: A partir das 9h

Onde: Casa Coworking, rua Judith Motta, bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus.

Acesso: Gratuito.