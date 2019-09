Em Manaus, 4 bairros realizam festival folclórico no fim de semana

O Festival Folclórico nos Bairros chega a sua penúltima semana de realização com quatro festejos em três zonas da cidade | Foto: Divulgação

Manaus - O Festival Folclórico nos Bairros chega a sua penúltima semana de realização com quatro festejos em três zonas da cidade. Os eventos são gratuitos e contam com o apoio da Prefeitura de Manaus.

Na zona Oeste, o Conjunto Cidadão 10 realizará, a partir das 18h30, o Arraial da Catequese. No mesmo horário terá início o Arraial do Parque Riachuelo, na avenida Flor de Santa Rita, nº 432, bairro Tarumã, zona Oeste.

Os festejos também acontecerão de Norte a Sul. No Monte das Oliveiras, zona Norte, a partir das 18h, ocorrerá a 3° edição do Festival Folclórico Clariano. E na zona Sul, o bairro Crespo promoverá a sua 11° edição do Festival Folclórico, na rua Nova Lusitânia, a partir das 19h.

Balanço

Os Festivais Folclóricos nos Bairros iniciaram no dia 31/5 e encerram no dia 1º/9. Este ano, o edital da Prefeitura de Manaus previa o apoio a até 110 projetos que receberiam serviços operacionais como sistemas de sonorização, iluminação, palcos, tablados e banheiros químicos. Das vagas disponíveis, 94 foram atendidas pelos dispositivos do edital.