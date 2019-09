Atriz e roteirista Fernanda Young morre aos 49 anos

A escritora e roteirista Fernanda Young morreu na madrugada deste domingo(25). O velório da atriz será no Cemitério de Congonhas em São Paulo. O sepultamento será no mesmo cemitério. As causas da morte ainda não foram divulgadas pela assessoria da TV Globo, que confirmou a morte do artista.

No perfil oficial de Fernanda Young no Instagram, fãs lamentaram a morte de Fernanda. "Obrigada por vc ter existido em nossas vidas,com seu enriquecedor trabalho!", afirmou um deles. "Estou sem acreditar!!!!! Tenha Luz, como sempre", escreveu outro.

Em entrevista ao Estado, a artista falou sobre a série ‘Shippados’, que estreiou na TV Globo em 18 de junho. O roteiro foi escrito por ela em parceria com Alexandre Machado. “Queremos mostrar o que se passa nesses novos tempos e não simplesmente fazer piadas sobre relacionamento ”, afirmou à época das gravações.

Young entraria em cartaz no próximo dia 12 com a peça “Ainda nada de novo”, contracenando com a atriz Fernanda Nobre.