Plataforma de streaming da Disney chegará ao Brasil em 2020

O Disney+, serviço de streaming do estúdio, chegará ao Brasil em 2020. A página oficial de "Star Wars" divulgou que a primeira série live-action de um dos maiores filmes de ficção cientifica, "The Mandalorian", chegará à América Latina por meio da plataforma.

Nos Estados Unidos, o serviço ficará disponível a partir do dia 12 de novembro. A Disney+ ativou as redes sociais durante esta semana e anunciou que novas produções ficarão disponíveis no canal, como a versão live-action de "A Dama e o Vagabundo".