Proponentes participam de oficinas de elaboração de projetos culturais

Manaus- Aproximadamente 20 pessoas participaram na última sexta-feira, (23), no Cardume Coworking, na zona Centro-Sul, da primeira oficina de elaboração de projetos do edital-prêmio de Conexões Culturais 2019, da Prefeitura de Manaus. Na ocasião, os candidatos receberam esclarecimentos sobre as principais dúvidas do edital, além de serem orientados sobre a melhor forma de elaborar seus projetos.

A atividade foi ministrada pelo diretor de cultura Márcio Braz, da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos ( Manauscult ). Dentre os principais questionamentos, estavam diferença entre residência e intercâmbio, faixa etária e obrigatoriedades.

Próximas oficinas

Na programação, outras três oficinas estão previstas para os dias 30 de agosto, 13 e 14 de setembro, sempre às 18h30. Ao todo, serão disponibilizadas 45 vagas para cada uma delas.

Com previsão de 2 horas de duração cada, as oficinas propõem aos participantes um espaço para tirar dúvidas quanto às etapas de elaboração de um projeto cultural, bem como aprender sobre os critérios que são levados em consideração pela banca avaliadora.

Conexões Culturais 2019

A Prefeitura de Manaus lançou no último dia (2) o edital-prêmio Manaus de Conexões Culturais 2019. Nesta edição, o prêmio contemplará até 103 projetos voltados às artes e cultura com investimento de R$ 3 milhões. Agentes culturais e artistas interessados em concorrer ao edital-prêmio têm até o dia (18) para as inscrições. Nesta edição, poderão concorrer pessoas físicas e jurídicas.

Serão selecionados projetos em cinco categorias: produção, formação, difusão, residências e intercâmbios, ocupação artística e/ou cultural em equipamentos culturais. Não há número limitado para inscrição dos projetos e cada proponente pode inscrever a quantidade que desejar, mas poderá ser contemplado em até dois projetos, em categorias diferentes.

