Artistas amazonenses fazem show em defesa da Amazônia nesta quarta

Manaus - Devido à ameaça do desmatamento e das intensas queimadas na Amazônia, um grupo de artistas amazonenses se mobilizou para realizar um ato público em defesa da vida e da floresta, onde a música, poesia, dança e artes visuais serão o principal instrumento de sensibilização.

O SOS Amazônia: Artistas Cantam em Defesa da Floresta acontece nesta quarta-feira (28), dividido em dois momentos: o primeiro será um abraço simbólico no Monumento à Abertura dos Portos às Nações Amigas, no Largo de São Sebastião, diante do Teatro Amazonas, a partir das 17h.

Depois será realizado um show musical com mais de 40 artistas no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, localizado na avenida Sete de Setembro, a partir das 22h.

Dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), gerados com base em imagens de satélite, apontam que as queimadas no Brasil aumentaram 82% em relação ao ano de 2018, se comparados o mesmo período de janeiro a agosto, sendo que o número de focos passou de 39.194 para 71.497 neste ano.

A parintinense Márcio Novo também fará parte da manifestação | Foto:

Segundo o diretor do Cultura Amazônica e biólogo, Wagner Alan Moreira, o evento acontece em um momento em que a união e a movimentação em torno da temática ambiental, pode ser um fator fundamental para que haja uma mobilização para a proteção e resguardo da Floresta Amazônica.

“As últimas notícias e os recentes dados publicados pelos órgãos de controle e monitoramento da Amazônia são alarmantes. O SOS Amazônia: Artistas Cantam em Defesa da Floresta tem como principal intuito, chamar atenção para a conservação da floresta, proteção da biodiversidade e clamar pela responsabilidade coletiva e sustentabilidade da maior floresta tropical do mundo, que vive um processo crescente de queimadas. O Monumento à Abertura dos Portos, local que receberá o abraço simbólico, foi escolhido por representar os quatro cantos do mundo, a Ásia, América, África e Europa. Já o Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, onde serão realizados os shows musicais, foi definido pela organização do evento, por ter o nome do lendário protetor da floresta”, explica Wagner Moreira.

A atriz amazonense, Rosa Malagueta, que já atuou em várias novelas, também faz parte da mobilização | Foto: Divulgação

Se engajaram na nobre causa mais de 40 artistas regionais, dos mais variados estilos musicais, como a toada, MPA, MPB, samba, pagode, reggae, hip-hop, forró, sertanejo e outros que estarão presentes tanto no Largo de São Sebastião, como no Curupira Mãe do Mato.

“Toda a sociedade está convidada a participar deste momento histórico. Somos um movimento artístico independente e totalmente apartidário. Pedimos para que todos compareçam com camisas verdes ou brancas, simbolizando luta em defesa e proteção do meio ambiente”, comenta o cantor e compositor Antônio Bahia, um dos idealizadores do evento. A cantora e compositora parintinense Márcia Novo também faz parte do movimento e destaca a relevância da mobilização diante da atual situação do país.

Antônio Bahia, um dos idealizadores do evento | Foto: Divulgação

“A Amazônia faz parte da minha vida. Eu tenho essa reflexão que tudo o que está acontecendo na Amazônia é algo muito sério. Temos que parar de pensar que isso é algo normal. Precisamos enxergar isso como uma coisa muito importante para o planeta. Precisamos mudar nossos hábitos. Precisamos olhar para a Amazônia de uma forma diferente porque é nela que está o futuro, a chave das coisas. Não dá mais para ficar parado. Não dá para ficar inerte com tudo isso que vem acontecendo. É importante que nós que somos do Amazonas nos unirmos e lutar pela Amazônia”, ressaltou Márcia

A cantora amazonense Ketlen Nascimento, natural do município de Carauari (788 quilômetros distante de Manaus), artista que compôs a canção “Amazônia”, que define a região em um lugar “onde as águas um dia serão ouro desse mundo que precisa aprender”, ressalta que não só os amazonenses e brasileiros, mas todos os habitantes do mundo devem abraçar a causa.

A cantora Ketlen Nascimento ressalta a importância de conhecer a Amazônia em suas composições | Foto: Divulgação

“É uma situação muito triste, nossa flora e fauna acabando. Eu nasci no interior do Amazonas, então sei como é importante preservar a Amazônia. A Amazônia é do mundo, mas precisamos cuidar dela, se não ela vai acabar”, pontuou Ketlen.

Além de Antônio Bahia, Ketlen Nascimento e Márcia Novo, outros grandes nomes estão confirmados para o evento entre eles Marcia Siqueira, Arlley Souza, Kadu Almeida, Jander Manauara, Mailzon Mendes, Nelly Miranda, Rosa Malagueta, Rui Machado, Milton Cabocrioulo, P.A. Chaves, Sisi Rolim, Guilherme Cordel, Cileno, Cláudia Trindade, Wilsinho de Cima, Klinger Araújo e Carol Pedrosa, entre outras dezenas de artistas.

Serviço:

O que: SOS Amazônia: Artistas Cantam em Defesa da Floresta

Quando: 28 de agosto (quarta-feira)

Onde: Abraço Simbólico, 17h, Largo de São Sebastião

Show Musical, 22h (Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato) - Av. Sete de Setembro, 1710 - Centro, Manaus - AM

Traje: Camisa branca ou verde

Quanto: Gratuito