Na pior, Josiane ganha aliado inesperado; saiba quem é

Acreditando que Josiane (Agatha Moreira) se arrependeu e merece perdão, Téo (Raine Cadete) ficará comovido e não seguirá com os planos de Maria da Paz (Juliana Paes) para se vingar da filha, nos próximos capítulos de " A Dona do Pedaço ".

De acordo com o site "Notícias da TV", tudo começa quando Maria da Paz induz Jô a investir em um negócio de risco ligado a diamantes ilegais. Com o investimento, a menina perderá todo dinheiro e chegará a pedir uma grana emprestada a empregada para comprar comida.

Como próxima etapa do plano de vingança, a boleira quer que a filha perca a mansão. Mas, para isso, Maria da Paz conta com a ajuda de Téo, que estará mais próximo de Jô para extrair informações. Em uma conversa com a influencer, ela consegue comover o rapaz ao falar sobre o rumo que sua vida tomou.

Téo ficará comovido com a atual situação de Josiane | Foto: Divulgação

"Tem que superar, Jô... Pode ser que não tenha mais o dinheiro, mas vai ter algo melhor", dirá o fotógrafo. "Vendi a mansão. Meus sonhos tão caindo, Téo. Caindo. Eu me sinto frágil, de repente", rebaterá Josiane na conversa.

Téo ficará comovido e abraçará Josiane. "Às vezes acho que só tenho você, Téo. Só você", desabafará Jô.

Comovido com a conversa, Téo se arrepende de estar ao lado de Josiane. Nas cenas seguintes, Téo informa a Rock (Caio Castro) que não irá continuar a ajudar Maria da Paz. "Eu gosto da Jô. Eu não quero que ela perca tudo, que ela sofra tanto", explicará.