Marcella Bártholo pode ser protagonista de musical inspirado em Rouge

A cantora e atriz amazonense Marcella Bártholo é uma das seis finalistas do reality “Be A Star!”, por meio do qual será escolhida a protagonista de “Brilha La Luna – O Musical”. O espetáculo, uma superprodução, é inspirado nas canções do grupo Rouge, sucesso no Brasil no início dos anos 2000. A disputa pelo papel principal, o de Luna, está entre seis jovens atrizes e as duas que ficarem para a final, que será anunciada nesta quinta-feira (29), serão submetidas à votação do público. O resultado final sai nesta sexta-feira (30)

As fases da disputa podem ser acompanhadas no PortalPOPline ou no canal do site, no YouTube, em cinco episódios do “Be A Star!”, que serão exibidos até sexta-feira (30). Mais de 200 meninas se inscreveram e outras 30, a exemplo de Marcella, foram pré-selecionadas pelos organizadores e convidadas a participarem do processo. Os produtores analisaram os vídeos enviados pelas candidatas, garotas de 16 a 25 anos com talento para canto e dança, e 35 foram convocadas para as audições. As seis selecionadas nesse grupo ganharam o passaporte para entrar na Casa do POPline, localizada no Rio de Janeiro. O local é a redação do site, uma das plataformas mais conhecidas do País, com conteúdo de música pop.

O resultado será anunciado nesta sexta-feira (30) | Foto: Reprodução

Na Casa, as participantes cumprem, desde esta segunda-feira (26) até quinta-feira (29), uma rotina de provas de canto, dança e atuação, que pode ser acompanhada no canal no YouTube, no reality “Be A Star!”. Na quinta-feira, as duas finalistas serão apresentadas e o público escolherá a que ganhará o papel principal no musical.

O reality “Be A Star!” terá o último episódio exibido na sexta-feira (30), com uma live para anunciar a vencedora escolhida por voto popular. Até quinta-feira, uma finalista vai sendo eliminada a cada prova. Todas as eliminatórias são exibidas no canal do PortalPOPline no Youtube.

A cantora amazonense está feliz de estar na reta final do reality | Foto: Divulgação

Marcella revela que ficou feliz com a convocação, por se tratar de um projeto grande e por acreditar que o convite é resultado do trabalho que vem desenvolvendo, desde que se radicou no Rio de Janeiro, apostando na formação profissional. “Tenho estudado bastante, me aperfeiçoado. Nos últimos dois meses, estive em cartaz em quatro espetáculos – “Fame”, “Aconteceu de Acontecer Assim”, “Peter Pan” e “O Despertar da Primavera” –, os dois últimos ainda em exibição. Espero, mais uma vez, contar com o apoio do público, em especial dos amazonenses, caso venha a ficar entre as finalistas”, afirmou Marcella, que se projetou nacionalmente participando do “The Voice Kids Brasil”.

Sobre o espetáculo – “Brilha La Luna” é de autoria de Juliano Marceano, autor do musical Castelo Rá-Tim-Bum e da adaptação de “Menino Maluquinho” para o teatro. Foi idealizado pelo ator Diego Montez, que faz o papel de Willian, na novela “Bom Sucesso”, da Rede Globo, e que participou de musicais importantes, como “Noviça Rebelde”, “Cazuza – Pro Dia Nascer Feliz”, “Chacrinha – o Musical”, “2 Filhos de Francisco” e “Rock of Ages”.

No primeiro episódio do “Be A Star!”, os criadores explicam o conceito do musical, que não será biográfico, porém, irá usar as canções do grupo como ponto de partida para narrar outra história. Segundo o diretor do musical, Pedro Rothe (que também dirigiu “Elis, a Musical”), o espetáculo contará a história de Luna, jovem que cresceu em uma comunidade chamada “Asereje”. Lá, ela conhece Diego, por quem se apaixona e tenta depois encontrá-lo pela cidade. Durante essa procura, ela acaba participando, acidentalmente, de um reality para descobrir uma nova popstar.

Marcella contou que em nenhum momento imaginou que pudesse ficar entre as seis finalistas. Apesar de ter adquirido experiência nos musicais deste ano, a amazonense diz que esse formato é sempre desafiador. “Audições, geralmente, são momentos tensos, por você estar exposta a uma banca de jurados, ainda mais num reality, em que tudo vai sendo gravado. Mas, está sendo uma experiência muito divertida também. As meninas são incríveis e tenho amigas comigo lá dentro”, disse ela.

Embora o grupo Rouge tenha estourado no Brasil no início dos anos 2000, Marcella disse que o som pop da girlband brasileira sempre a agradou. “Elas marcaram uma geração. Sempre ouvia as músicas em festas e tudo o mais. Quando soube da audição procurando a Luna e vi o elenco de artistas incríveis que já estavam integrados ao projeto, eu fiquei muito entusiasmada. E me apaixonei pelo grupo: as coreografias, as roupas, as letras, e o quanto elas marcaram a cultura pop brasileira”, pontuou.

Com realização da Lab Cultural e apoio da Aventura Entretenimento, “Brilha La Luna – O Musical” tem a autorização das cinco integrantes do grupo Rouge, para a montagem teatral. O espetáculo entrará em cartaz no Teatro Prudential, no Rio de Janeiro, a partir de novembro. As vendas de ingressos começam, pela internet, no próximo dia 30 de agosto.

*Com informações da assessoria.