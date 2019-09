Teatro, música e dança em aniversário do Palácio Rio Negro

Manaus - Nesta quarta-feira (28), o Palácio Rio Negro completa 22 anos como Centro Cultural e, para comemorar a data, promove uma intensa programação com apresentações de grupos de teatro, dança e música do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. As atividades acontecerão das 8h às 19h30, e a entrada será gratuita.

Durante todo o dia, os visitantes poderão fazer a tradicional visita guiada com monitores caracterizados de personagens da Belle Époque e assistir a um documentário sobre a história e a construção do Palácio.

Dentro da programação haverá apresentações da Camerata de Violões, Teatro de Bonecos, Madrigal Ivete Ibiapina, Coral Infantojuvenil, Rosa Dança de Salão e do Coro de Câmara da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), sob regência do maestro Hermes Coelho.

O Coro de Câmara da Orquestra Sinfônica da Ufam também participa da comemoração | Foto: Divulgação

“O repertório transitará do clássico ao popular. Na primeira parte do programa serão apresentados um trecho da Missa Festival, do compositor John Leavitt, e algumas canções sacras. Na segunda parte, as músicas ‘Pela Luz dos Olhos Teus’, ‘Dia Branco’ e uma ‘Suite Amazônida’, composta por toadas”, destaca Coelho.



O maestro Adonay Júnior, da Camerata de Violões, explica que o grupo abrirá as apresentações com um repertório eclético. “Reunimos canções regionais como ‘Baião Fluvial’ (Adelson Santos) e ‘Festa do Beiradão’ (Adonay Jr), além de clássicos da Música Popular Brasileira, como ‘Águas de Março’ (Tom Jobim) e ‘Se Todos Fossem Iguais a Você’ (Tom e Vinicius de Moraes). Também teremos algumas internacionais, como ‘Sweet Child O’ Mine’ (Guns n’ Roses) e ‘A Thousand Years’ (Christina Perri)”, afirma o maestro.

A Camerata de Violões fazem parte das atrações do aniversário | Foto: Divulgação

Serviço

O que: Aniversário do Centro Cultural Palácio Rio Negro



Data/hora: Quarta-feira (28), das 8h às 19h30

Local: Centro Cultural Palácio Rio Negro, avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro

Entrada: Gratuita

*Com informações da assessoria