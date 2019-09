Ministério 'Salmistas & Profetas' ensina música a jovens amazonenses

Manaus - Com 13 anos de trajetória musical, o ministério de artistas venezuelanos “Salmistas & Profetas” já ensinou música para mais de mil jovens na Venezuela, Colômbia e Brasil. A banda lançou no mês de julho deste ano o videoclipe “Llévame” nas plataformas digitais, YouTube e Spotify.



Apesar da banda, que está está atualmente na capital amazonense, participou da gravação do DVD “Creio” do Ministério de Louvor Diante do Trono, liderado pela pastora Ana Paula Valadão, no dia 9 de junho de 2012, durante a Marcha para Jesus, no Sambódromo de Manaus. O registro do show foi o décimo quinto trabalho da banda.

O ministério Salmistas & Profetas, segundo o líder, pastor Luís Rafael, tem como objetivo não apenas produzir trabalhos audiovisuais, mas levantar jovens artistas e instruí-los conforme os ensinamentos cristãos.

“Nosso objetivo é mostrar que os jovens podem ser usados por Deus por meio das artes. Já formamos mais mil alunos na Venezuela, Colômbia e Brasil. A música tem a capacidade de expressar nossos sentimentos. Com a ajuda de Deus, a música consegue repelir o que perturba a nossa paz”, comentou o pastor.

O videoclipe foi gravado na Colômbia | Foto: Divulgação

O pastor, que desde a infância sempre esteve ligado com instrumentos musicais folclóricos venezuelanos, como o “cuatro” (instrumento de corda da América Latina), já representou o país em vários festivais de música. Luís Rafael possui formação em regência coral e, além do “cuatro”, o pastor também toca flauta, violão, piano e saxofone.

A banda possui quatro álbuns gravados e já fizeram turnê em vários países da América Latina, com a recente apresentação em Bogotá, capital da Colômbia, palco que rendeu a gravação do recente videoclipe “Llévame”.

“Durante a apresentação em Bogotá, nos encantamos com a cidade e escolhermos o centro histórico da capital colombiana para gravar nosso clipe, que marcou um novo começo para a nossa banda”, declarou Luís.

A banda possui treze anos de trajetória musical | Autor: Reprodução

O líder do ministério possui um livro, intitulado “Sarados para Adorar”, publicado nos idiomas português e espanhol, no qual utiliza como ferramenta para instruir os jovens artistas em seminários e palestras sobre música cristã.

“Agora com a nossa residência em Manaus, apesar dos poucos recursos financeiros, temos conseguido com a ajuda de amigos profissionais do ramo ensinar música a muitos jovens amazonenses e pretendemos continuar dando o melhor para futuros interessados na arte”, afirmou o pastor.